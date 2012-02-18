توصیه های مقام معظم رهبری سرلوحه مناسبات با عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی در افتتاحیه اولین اجلاس مشترک توسعه روابط بهداشتی و درمانی ایران و عراق که در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، اظهار داشت: این اجلاس که با حضور 21 پزشک، متخصص و مسئول اجرایی از وزارت بهداشت جمهوری عراق و معاونان و مدیران وزارت بهداشت کشورمان برگزار می شود گام مهمی در توسعه روابط دوجانبه خواهد بود.

وی افزود: امروز دو کشور ایران و عراق در بهترین شرایط مناسبات دوجانبه هستند که امیدواریم دو ملت دوست و برادر ایران وعراق از این شرایط بیش از همیشه منتفع شوند.

دستجردی با اشاره به پیشرفتهای خوب عراق در زمینه پزشکی طی چند سال اخیر، گفت: ایران آماده است با تمام توانمندی خود به کمک ملت و دولت عراق بشتابد و در تمام زمینه های بهداشتی، درمانی، دارویی و تجهیزات پزشکی دستاوردهای خود را در اختیار عراق بگذارد.

وی ادامه داد: ایران پس از انقلاب در زمینه های گوناگون از جمله توسعه آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی، تولید دارو و تجهیزات پزشکی، توسعه شبکه بهداشت و درمان، مهار بیماری های واگیر و به صفر رساندن برخی از آنها، کسب مجوز نظارت بر تولید واکسن در منطقه امرو و سایر موارد مربوط به نظام سلامت پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته است، به طوری که هم اکنون از لحاظ علمی در رتبه بیستم دنیا قرار داریم.

در این اجلاس علاوه بر اعضای شورای معاونان وزارت بهداشت، مدیرکل حوزه خلیج فارس وزارت امور خارجه، جمعی از مدیران دانشگاه علوم پزشکی تهران، دبیر توسعه مناسبات اقتصادی ایران وعراق حضور داشتند. این اجلاس تا پایان این هفته ادامه دارد.