وجود مدارک قاطع علیه الهاشمی/برخی کشورها حامی معاون فراری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، نوری کامل المالکی تاکید کرد هرگز از تصمیم برای پیگرد طارق الهاشمی چشم پوشی نخواهیم کرد.

مالکی در سخنانی در شهر الهندیه در استان کربلا خاطر نشان کرد تصمیمی که درباره پیگرد الهاشمی گرفته ایم، برگشت ناپذیر است، کسی که مرتکب جنایت در حق عراقی ها می شود، باید در مقابل دستگاه قضایی حاضر شود.



مالکی تصریح کرد مدارک و اسناد مربوط به دست داشتن الهاشمی در تروریسم، قاطع و غیر قابل انکار است.



نخست وزیر عراق همچنین خاطر نشان کرد برخی کشورهای منطقه ای از الهاشمی علیه صاحبان حق و قربانیان حمایت می کنند.



مالکی افزود برخی کشورها به من گفته اند می دانند که این فرد(الهاشمی) چه جنایاتی را مرتکب شده و پرونده هایی در این زمینه در اختیار دارند.

خاطر نشان می شود الهاشمی در پی پخش اعترافات تکان دهنده برخی اعضای تیم محافظتی وی مبنی بر دست داشتن در اقدامات تروریستی به دستور وی در 19 دسامبر 2011 و پس از آن صدور حکم دستگیری اش به منطقه کردستان عراق گریخت و همچنان تحت حمایت طالبانی و بارزانی قرار دارد و از تسلیم خود به دستگاه قضایی طفره می رود.



فرماندهی عملیات بغداد 19 ژانویه از به تاخیر افتادن پخش اعترافات دومین گروه از اعضای تیم محافظان طارق الهاشمی خبر داد و تاکید کرد این کار را پس از تکمیل اقدامات قضایی انجام خواهد داد.



این در حالی است که یک عضو ائتلاف دولت قانون تاکید کرده بود اگر طارق الهاشمی از تسلیم خود به دستگاه قضایی عراق طفره رود، طی یک ماه آینده به طور غیابی محاکمه خواهد شد.



الهاشمی در 23 ژانویه گفته بود به شرط استعفای نوری المالکی نخست وزیر عراق آماده حضور در دادگاه بغداد است، معاون فراری الهاشمی به تازگی از احتمال فرار به خارج از عراق سخن گفته است.