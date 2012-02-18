دانش آموزان می توانند به جامعه هویت قرآنی بدهند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حجت علی گنابادی نژاد در نشست مشترک با محمد تقی فخریان، مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی که در جهت گسترش فعالیت های قرآنی برگزار شد، اظهار داشت: در راستای منویات مقام معظم رهبری و با حمایت آموزش وپرورش در عرصه قرآنی توانمندی بسیاری وجود دارد، تا گام های بلندی برداشته شود.

در ادامه مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با بیان اینکه خلاقیت و ابتکار قرآنی در آموزش و پرورش وجود دارد، ابرازداشت: این خلاقیت باید به مقاطع بالاتر و سطح دانشگاه انتقال پیدا کند.

فخریان با درخواست این مسئله که زمینه فعالیت های قرآنی فراهم شود، ابرازداشت: زمینه فعالیت قرآن و نهج البلاغه و حلقه اتصال آن با مدرسه و جامعه باید به خوبی صورت پذیرد.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش باید خروجی های خود را رصد کنند و تشکیلاتی جهت کادر سازی نیرو برای انقلاب اسلامی به وجود آید.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی به استقبال دانش آموزان در مسائل قرآنی اشاره کرد و اظهار داشت: دانش آموزان قرآنی باید در کنار برترین های المپیاد کشوری و بین المللی تقدیر شوند، که این امر تاثیرفراوانی در تشویق آنان به این سمت دارد.

برنامه ویژه ای برای ناشنوایان

رئیس هیئت مدیره کانون ناشنوایان خراسان رضوی گفت: برای اولین بار دربرنامه بصیرت عاشورایی و به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان برنامه ویژه ای برای ناشنوایان اختصاص یافت.

مصطفی ظریفیان اظهار داشت: در کل کشور در حدود 500 هزار ناشنوا وجود داردکه از این تعداد 12 هزار نفر در استان خراسان رضوی زندگی می کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 8 هزار نفر در شهر مشهد ناشنوا وجوددارد، افزود: جامعه آن طور که باید با ناشنوایان آشنا نیست و ناشنوایان نیز ارتباط چندانی با دنیای بیرونی ندارند.

ظریفیان ادامه داد: ناشنوایان زمینه و ظرفیت بالایی برای ارتباط برقرارکردن با جامعه دارند اما این پتانسیل ها باید توسط مسئولین شناسایی و احیا شوند.

رئیس هیئت مدیره کانون ناشنوایان خراسان رضوی با اشاره به برخی مشکلات درحوزه ناشنوایان تصریح کرد: یکی از مشکلات عدیده ای که در خصوص ناشنوایان وجود دارد نبود روحانیون آشنا به زبان اشاره در کل کشور است و ناشنوایان نمی دانند برای رفع مسائل شرعی خود به چه صورتی باید اقدام کنند.

وی گفت: براین اساس پیشنهاد شده است تا روحانیونی انتخاب و با فراگیری زبان اشاره به ناشنوایان خدمت رسانی کنند.

ظریفیان با اشاره به ویژه برنامه بصیرت عاشورایی که توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در طرقبه و برای ناشنوایان برگزار شد، گفت: درویژه برنامه بصیرت عاشورایی که در طرقبه برگزار شد، برای اولین بار برنامه ای با وسعت بالا برای ناشنوایان در نظر گرفته شد.

وی ضمن تشکر از مسئولین اوقاف، ادامه داد: در این مراسم سکانس اختصاصی برای ناشنوایان در نظر گرفته شد و ایشان در یک فضای دیداری بسیارتاثیرگذار قرار گرفتند.

رئیس هیئت مدیره کانون ناشنوایان خراسان رضوی با اشاره به برنامه های کانون ناشنوایان استان بیان داشت: این کانون از 6 سال پیش هیئتی مذهبی باعنوان علمدار کربلا راه اندازی کرده که اولین هیئت مذهبی ناشنوایان در کل کشور است و در مناسبت های مختلف برنامه های ویژه ای را اجرا می کنند.

وی افزود: همچنین برای اولین بار در کشور زیارت عاشورا و بعضی از سوره های قرآن و ادعیه با زبان اشاره توسط یک کمیته تخصصی برای ناشنوایان در مشهد آماده شده است.