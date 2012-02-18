برگزیدگان بخش تجلی اراده ملی جشنواره فجر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اهدای جوایز بخش تجلی اراده ملی سی‌امین جشنواره فیلم فجر با حضور سید محمد حسینی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جواد شمقدری؛ رئیس سازمان سینمایی، محمد خزاعی؛ دبیر جشنواره سی‌ام فجر و تعدادی از اهالی سینما در سینما آزادی تهران برگزار شد.

در این مراسم که شامگاه پنجشنبه 27 بهمن برگزار شد، برگزیدگان این دوره از جشنواره از سوی سازمان‌ها و نهادهای مختلف به این شرح معرفی شدند؛

لوح تقدیر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به ترتیب به فیلم‌های "یک سطر واقعیت" به کارگردانی علی وزیریان، "روزهای زندگی" به کارگردانی پرویز شیخ‌طادی و "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" به کارگردانی روح‌الله حجازی رسید.

وزارت آموزش و پرورش در بخش تجلی اراده ملی از فیلم‌های "میگرن" به کارگردانی مانلی شجاعی‌فرد، "مادر پاییزی" کاری از سیروس رنجبر، "روییدن در باد" به کارگردانی رهبر قنبری و "نارنجی پوش" ساخته داریوش مهرجویی تقدیر کرد.

این سازمان همچنین در این بخش از نیکی نصیریان، ارشیا طالبی، ترلان پروانه، قاسم سید سیاح و محمد جواد جعفرپور بازیگران فیلم‌های سینمایی "مادر پاییزی"، "پیشونی سفید"، "روییدن در باد" و "نارنجی پوش" تقدیر کرد.

بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز تقدیرنامه خود را به فیلم‌های سینمایی "شور شیرین" از جواد اردکانی و "فیلادلفی" به کارگردانی مشترک سیدمجتبی اسدیپور و اسماعیل رحیم‌زاده اهدا کرد.



جایزه مرکز امور زنان و خانواده در نهاد ریاست جمهوری به هنگامه قاضیانی برای بازی در فیلم سینمایی "روزهای زندگی" رسید.



بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس جوایز خود را به فیلم‌های سینمایی "روزهای زندگی" و "ملکه" اهدا کرد. همچنین از حمید آذرنگ بازیگر فیلم سینمایی "ملکه" نیز در این بخش تقدیر شد.



فیلم "شور شیرین" به کارگردانی جواد اردکانی لوح تقدیر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور را دریافت کرد.



شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی لوح تقدیر خود را به فیلم‌های سینمایی "ملکه" به کارگردانی محمدعلی باشه‌آهنگر و "قلاده‌های طلا" از ابوالقاسم طالبی اهدا کرد.



تقدیرنامه ستاد اقامه نماز در این بخش به فیلم‌های "شورشیرین" به کارگردانی جواد اردکانی، ‌روزهای زندگی" از پرویز شیخ‌طادی و "پنجشنبه آخر ماه" کاری از ماشاءالله شاهمرادی‌زاده اهدا شد.

واحد فراهم آوری پیوند اعضای بیمارستان مسیح دانشوری دانشگاه شهید بهتشی نیز لوح تقدیر و جایزه ویژه خود را به فیلم "یکی می‌خواد باهات حرف بزنه" به کارگردانی منوچهر هادی تقدیم کرد.



مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی لوح تقدیر و جایزه ویژه خود را در این مراسم به فیلم‌های مستند "شیخ شوخ کاشی"، "خلیج فارس" و "میراث آلبرتا" اهدا کرد.



لوح تقدیر مرکز ملی فرش هم به انیمیشن سینمایی "تهران 1500" به کارگردانی بهرام عظیمی و "نارنجی پوش" ساخته داریوش مهرجویی اهدا شد.



جایزه ویژه کانون مدرسان سینما نیز به فیلم "بوسیدن روی ماه" به کارگردانی همایون اسعدیان و تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی رسید.



جمعیت دفاع از ملت فلسطین نیز لوح تقدیر خود را به مسعود اطیابی برای کارگردانی فیلم "ریسمانی نزدیک تر از رگ" اهدا کرد.



سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج جایزه خود را به فیلم "شور شیرین" به کارگردانی جواد اردکانی اهدا کرد.



انجمن مدیران تولید نیز در این مراسم از حسین هادیان‌فر مدیر تولید فیلم "قلاده‌های طلا"، یوسف صمدزاده مدیر تولید فیلم "راه بهشت" و طاهر امانی مدیر تولید فیلم "خودزنی" تقدیر کرد.



جایزه آموزشگاه سینمایی دارالفنون نیز به فیلم‌های سینمایی "نارنجی پوش" و "قلاده‌های طلا" رسید.



کانون دانشجویان روشنا وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هنر هم از فیلم سینمایی "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" به کارگردانی روح الله حجازی تقدیر کرد.



انجمن‌های صنفی موسسات و شرکت‌های سمعی و بصری فیلم "ضدگلوله" به کارگردانی مصطفی کیایی را شایسته تقدیر دانست و جایزه خود را به رضا رخشان تهیه‌کننده این اثر سینمایی اهدا کرد.