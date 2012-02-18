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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۳۶

داوری به مهر خبر داد:

بلاژویچ پست مدیر فنی مس کرمان را پذیرفت/ شروع کار مجدد از روز شنبه

بلاژویچ پست مدیر فنی مس کرمان را پذیرفت/ شروع کار مجدد از روز شنبه

رئیس هیئت مدیره باشگاه مس کرمان از توافق این باشگاه با چیرو برای ادامه همکاری وی تحت عنوان مدیر فنی تیم مس کرمان خبر داد.

عبدالرضا داوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت بلاژویچ و آینده کاری وی ضمن بیان مطلب فوق گفت: ظهر امروز در خصوص ادامه همکاری باشگاه مس کرمان با بلاژویچ به عنوان مدیر فنی تیم تلفنی صحبت کردم و وی بر ادامه همکاری خود با باشگاه مس کرمان به عنوان مدیر فنی تیم تاکید کرد.

وی با بیان اینکه چیرو رسما کار خود را از شنبه هفته آینده آغاز خواهد کرد افزود: بلاژویچ در این گفتگوی تلفنی خطاب به من گفت: "علیرغم پیشنهاداتی که از باشگاههای مختلف داشته ام اما ترجیح می دهم که همکاری خود را با باشگاه مس کرمان ادامه دهم حتی اگر این پیشنهاد از باشگاه رئال مادرید باشد!

رئیس هیئت مدیره باشگاه مس کرمان در همین خصوص تاکید کرد: قاسمپور نیز به عنوان سرمربی تیم از ادامه همکاری بلاژویچ با باشگاه مس کرمان استقبال کرده و این موضوع را موجب ارتقاء سطح فنی و تجربی باشگاه می داند.

وی در خاتمه تاکید کرد: بلاژویچ شامگاه جمعه 5 اسفند وارد تهران خواهد شد و بلافاصله از روز شنبه کار خود را به عنوان مدیر فنی باشگاه مس کرمان آغاز خواهد کرد.

کد مطلب 1537283

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