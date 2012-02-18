بیانیه هیات داوران جایزه "فیلمساز بااخلاق نقدپذیر" فیلم فجر

به گزارش خبرنگار مهر در این بیانیه که به امضای هیات داوران مرکب از محمود گبرلو، عباس کریمی، مازیار فکری ارشاد و حسین سلطان محمدی است آمده است:

"هنر، تجلی ذات است و هنرمند؛ تصویرگر اندیشه هایی متعالی است که ریشه در خلق احساساتی خاسته از فطرتی پاک و خُلق خالق هستی دارد.

اخلاق نیک که همواره از سوی ادیان مختلف الهی و به ویژه دین اسلام که مروج آیین مهربانی و مردمداری و خوش خلقی است، اگر در وجود هنرمند بیدار نهادینه شده باشد، اثری که از این مسیر به مقصد مخاطب رسانده می شود، آیینه تمام نمای انسانیت و بشردوستی خواهد بود.

سینماگران ایران اسلامی، ثابت کرده اند که بااخلاق ترین فیلمسازان جهانند و همین رویکرد فطری است که آثار سینمای کشور ما را محبوب قلوب مردم جهان می کند.

به همین منظور هیات انتخاب جایزه "فیلمساز بااخلاق نقدپذیر" با دشواری تمام از بین آرای اهالی رسانه شرکت کننده در نشست های فیلم سینمای رسانه جشنواره سی ام فجر شش فیلمساز را انتخاب کرد که هیات داوران از بین آنها سه نامزد نهایی و سپس آقای محمدعلی باشه آهنگر کارگردان فیلم ملکه را به عنوان "فیلمساز بااخلاق نقدپذیر" برگزید.

امید که اولین جایزه اخلاق اهالی رسانه به جامعه سینمایی کشور نقطه آغازی بر توجه بیشتر سینماگران کشور به این مقوله باشد.