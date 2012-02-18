90درصد مردم کهگیلویه و بویراحمد در انتخابات شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم رحیمی بعد ازظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از اول آبانماه سالجاری تاکنون از تمام ظرفیتهای اطلاع رسانی صدا و سیمای این مرکز برای حضور حداکثری در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی استفاده شده است.
وی اظهارداشت: تولید برنامههایی با هدف حضور حداکثری مردم، انتخاب اصلح و آگاهی بخشی به مردم در خصوص انتخابات دراولویت کار این مرکز قرار گرفته است.
رحیمی بیان کرد: روز شمار و شمارش معکوس انتخابات بعد از 22 بهمن ماه در شبکه استانی دنا درج شده و برنامههای مختلفی شامل گزارش، میزگرد و برنامه های ترکیبی متناسب با فضای انتخابات طراحی شده است.
وی بیان داشت: همچنین از ظرفیت زیرنویس،آنوس و آیتمهای میان برنامه نیز برای دعوت مردم به حضور آگاهانه در انتخابات استفاده می شود.
مدیرکل صدا و سیمای استان مشارکت مردم این استان را درانتخابات گذشته چشمگیر عنوان کرد و افزود: مردم این استان بار دیگر با حضور گسترده در انتخابات، رکورد شرکت در انتخابات را خواهند شکست.
وی همچنین عنوان کرد: در روز انتخابات فعالیت دو حوزه اخذ رای در استان به طور زنده از شبکه استانی دنا پخش خواهد شد.
رحیمی یادآور شد: رادیوی استان نیز طی روز انتخابات در شهرستانهای مختلف فعالیت می کند و ویژه برنامه زنده انتخابات از ساعت هفت صبح روز رای گیری دربخشهای صدا و سیما تولید و پخش میشود.
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