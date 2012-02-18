روستائیان برای امور بانکی و پستی هزینه های مضاعف می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله ابراهیمی عصر شنبه در آیین افتتاح پروژه آتش‌ نشانی روستای داودآباد و طرح پست بانک این روستا که با حضور حمید اردوخانی مدیرکل امور روستایی استانداری تهران برگزار شد، افزود: با توجه به رشد جمعیت و افزایش نیاز مردم در زمینه ارتباطات، ضرورت ایجاد خدمات بانکی و پستی نوین برای پاسخگویی به نیاز آنان پیش از پیش احساس می‌شود.

وی بیان کرد: به علت طولانی بودن مسیر بسیاری از روستاهای کشور با شهر، هر روستایی برای انجام امور پستی و بانکی مجبور است این مسیر را طی کند که هزینه‌های مضاعفی را به آنان تحمیل خواهد شد.

افتتاح پست بانک در روستاها صرفه جویی در وقت و هزینه است

این مسئول ادامه داد: افتتاح پست بانک در روستاها، رفت و آمد روستاییان به شهر را به نصف کاهش می دهد و صرفه‌جویی در وقت و هزینه را به دنبال دارد.

وی یادآور شد: احداث ایستگاه آتش نشانی یکی از نیازهای مردم این روستا و دو روستای همجوار آن به شمار می ‌رفت که برای اجرای این دو طرح اعتباری معادل 320 میلیون تومان هزینه شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه یک دستگاه کامیون آتش‌نشانی به منظور تجهیز ایستگاه آتش‌نشانی روستای داودآباد خریداری شده است، افزود: پیش از این، صرفا مناطق شهری از وجود پایگاههای آتش‏نشانی و خدمات ایمنی برخوردار بودند.

وی عنوان کرد: در آن شرایط، چنانچه واحدهای مسکونی، زمینهای زراعی و محصولات کشاورزی مناطق روستایی دچار آتش‏سوزی می ‏شد، امکان حضور با شتاب مناسب از شهر برای اطفای ‏حریق وجود نداشت.