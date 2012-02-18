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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۰۶

وزیر خارجه پیشین یونان:

آلمانی ها اجازه ندارند خواسته هایشان را به ما دیکته کنند

آلمانی ها اجازه ندارند خواسته هایشان را به ما دیکته کنند

وزیر امور خارجه پیشین یونان ضمن انتقاد از رویکرد تحقیر آمیز سیاستمداران آلمانی نسبت به مردم یونان هر گونه تحمیل خواسته خارجی به دولتمردان این کشور را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "دورا باکویانیس" اظهارات اخیر "ولفگانگ شویبله" وزیر دارایی آلمان درباره بحران بدهی های این کشور را به باد انتقاد گرفت.

وی در گفتگو با روزنامه فرانکفورتر روندشاو از سیاستمداران آلمانی خواست برای ملت یونان احترام قائل شده و با چنین اظهاراتی آنها را مورد بی احترامی قرار ندهند.
 
شویبله اخیرا پیشنهاد داده است که یونان بهتر است تاریخ انتخابات خود را تغییر دهد تا تصمیم گیری درباره مقابله با بحران اقتصادی با تغییر ساختار دولت در این کشور همزمان نشود.
 
با این حال، باکویانیس ضمن اهانت آمیز خواندن این اظهارات تاکید کرد: هیچ سیاستمدار خارجی حق دیکته کردن خواسته خود را به مردم و احزاب کشور دیگر ندارد.
 
این در حالی است که طی هفته های گذشته میزان مخالفتها با سیاستهای ریاضت طلبانه اتحادیه اروپا در یونان شدت گرفته و موجی از خشم و نفرت علیه آلمانها را که حامی اصلی این سیاستها هستند،به وجود آورده است.
کد مطلب 1537301

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