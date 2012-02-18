تیم میزان خراسان امیدوار به شکست باریج اسانس است

به گزارش خبرنگار مهر، میزان خراسان در هفته های اخیر نتایج مناسبی در لیگ برتر والیبال بدست نیاورده است و تنها در مصاف با تیمهای پایین جدولی توانسته است خودی نشان دهد.

این تیم در حالی آخرین بازی خود مقابل هیئت والیبال کرمان در مشهد را با پیروزی پشت سرگذاشت که بازیکنان این تیم در برخی از لحظات مسابقه شرایط مطلوبی را نداشتند.

میزان فردا یکشنبه در دیداری خارج از خانه در کاشان باید به مصاف باریچ اسانس این شهر برود.

جبار قوچان نژاد، سرمربی تیم والیبال میزان در این باره به خبرنگار مهر گفت: اگرچه تیم ما در حال حاضر در جدول مسابقات لیگ وضعیت مناسبی ندارد اما پس از برد تیم کرمان صحبت هایی با بازیکنان داشتیم که باعث افزایش روحیه آنها شده است.

وی تصریح کرد: تیم باریج اسانس یک تیم منسجم و قدرتمند است و بدون شک برنامه آنها پیروزی مقابل میزان است.

جبار قوچان نژاد گفت: امیدوارم با تلاش بازیکنانم بتوانیم این تیم را شکست دهیم و رضایت هواداران را بدست بیاوریم.