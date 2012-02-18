شرکتهای بورسی 116 هزار میلیارد ریال سود تقسیم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، 310 شرکت بورسی در مجامعی که تا نیمه بهمن ماه جاری برگزار کردند در مجموع مبلغ 160 هزار و 607 میلیارد ریال درآمد واقعی به دست آوردند که به طور متوسط 71 درصد از سود خود را تقسیم کردند.

گروه فلزات اساسی بیشترین سود را در میان صنایع بورسی با مبلغ 32 هزار و 380 میلیارد ریال به دست آورد که با سیاست تقسیم سود 76 درصدی، مبلغ 24 هزار و 862 میلیارد ریال را برای سهامداران خود کنار گذاشته است.



شرکت مخابرات نیز مبلغ 20 هزار و 221 میلیارد ریال کسب کرد که با تقسیم سود 98 درصدی، 19 هزار و 725 میلیارد ریال را میان سهامداران خود تقسیم کرده است.



بانکها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با 19 هزار و 725 میلیارد ریال، خودرو و ساخت قطعات با 11 هزار و 770 میلیارد ریال، استخراج کانه های فلزی با 10 هزار و 245 میلیارد ریال و شرکت های چند رشته ای صنعتی با 9 هزار و 138 میلیارد ریال به ترتیب در رتبه های سوم تا ششم بیشترین توزیع سود قرار گرفتند.



بر اساس این گزارش، گروه استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی جز اکتشافات با تقسیم سود 107 درصدی، گام سهامداران خود را شیرین کردند، همچنین گروه پیمانکاری صنعتی، ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی و صنایع دباغی، پرداخت چرم، ساخت انواع پاپوش در مجامع خود سودی برای سهامدارانشان تقسیم نکردند.

در گزارش اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران متوسط درآمد واقعی هرسهم شرکت های بورسی 502 ریال اعلام شده است.



شرکتهای بورسی نیز در مجامع سال 90 خود به طور متوسط 365 ریال سود میان سهامداران خود تقسیم کرده اند. گروه کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن با 1950 ریال، ماشین آلات دستگاه های برقی با 1018 ریال و رایانه و فعالیت های وابسته به آن با 788 ریال سود، سهامداران خود را در فصل مجامع شاد کردند.