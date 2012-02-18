به گزارش خبرنگار مهر، رسول زارعی ظهر شنبه در نشست کارگروه اشتغال استان بوشهر اظهار داشت: باید سعی کنیم در چنین نشست‌هایی که زمان زیادی را از مدیران و کارشناسان می گیرد، بتوانیم نتایج مطلوبی را کسب کنیم تا از این زمان به بهترین وجه استفاده کرده باشیم.

وی ادامه داد: مهمترین موضوع برای ما خروجی کارها است و اعداد و ارقام اهمیت چندانی ندارد بنابراین دستگاه‌های اجرایی باید آمار واقعی اشتغال را اعلام کنند و از پرداختن به آمار غیر واقعی پرهیز کنند و باید به تعهدات خود در زمینه اشتغال و اشتغال‌زایی پایبند باشند.

معاون برنامه‌ریزی استانداری بوشهر پرداختن به مشاخل خانگی و گسترش خوداشتغالی را یکی از موضوعات مطرح در هفته‌های اخیر معرفی کرد و افزود: در این موارد به نتایج خوبی دست یافته ایم و امیدواریم بتوانیم به نتایج مطلوب‌تری دست یابیم.

وی به ظرفیت های بالای اقتصادی در استان بوشهر اشاره کرد و گفت: باید با انجام کارهای گروهی در ایجاد فرصت‌های اشتغال‌ فعالیت کنیم و از انداختن توپ در زمین یکدیگر پرهیز کنیم زیرا با همکاری ، همدلی و تعامل بین دستگاه‌های اجرایی به نتایج بهتری دست خواهیم یافت.

زارعی با اشاره به گزارشات اعلام شده روند کار اضافه کرد: با پیگیری‌های انجام شده توسط مدیران دستگاه‌های اجرایی در سال جاری کارهای بسیار خوبی انجام شده است که امیدواریم نتایجی مطوبی را در پی داشته باشند.

وی ادامه داد: امیدواریم با ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب در دستگاه‌های مختلف استان بوشهر شاهد افزایش آمار اشتغال و بهبود وضعیت اشتغال در سطح استان باشیم.