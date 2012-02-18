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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۰۸

نیکبخت در گفتگو با مهر:

بیمارستان شهید چمران کنگاور افتتاح می شود

بیمارستان شهید چمران کنگاور افتتاح می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: بیمارستان شهید چمران کنگاور با حضور معاون وزیر بهداشت و درمان و استاندار کرمانشاه افتتاح می شود.

محمدرضا نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح بیمارستان شهید چمران شهرستان کنگاور، گفت: ساخت و احداث این بیمارستان از سال 87 آغاز شده و فردا با حضور معاون وزیر بهداشت و درمان، استاندار کرمانشاه و برخی از مسئولان به بهره برداری می رسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: اعتبار عمرانی این پروژه از محل اعتبارات وزارت راه و شهر سازی به مبلغ 4میلیارد و200 میلیون تومان هزینه شده است و برای تجهیز این بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز بیش از 3 میلیارد تومان هزینه کرده است.

نیکبخت با اشاره به اینکه این بیمارستان در زمینی به مساحت 3850 متر مربع احداث  شده است، تاکید کرد: این بیمارستان دارای 60 تخت بیمارستانی است.

وی در پایان تاکید کرد: امید است با افتتاح پروژه های بخش بهداشت ودرمان بتوانیم به ارتقاء سطح سلامت هم استانیهای عزیز کمک کنیم.
 

کد مطلب 1537324

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