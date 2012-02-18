تعداد مراکز درمان معتادان گلستان به 130 مرکز افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی عصر شنبه در ششمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در سال جاری افزود: در حوزه ترک اعتیاد کارهای مهمی طی سال 90 در استان به انجام رسیده که از مهمترین آنها می توان به راه اندازی فاز اول مرکز ترک اعتیاد اجباری توسکستان و افزایش تعداد کمپ های ترک اعتیاد داوطلبانه از 8 کمپ سال 89 به 18 مرکز در سال 90 اشاره کرد.

وی اظهار داشت: گلستان جزو هفت استان دارای مرکز ترک اعتیاد بانوان در کشور است و تعداد سه مرکز بانوان وجود دارد که از نظر تعداد مراکز پس از استان تهران در کشور حائز رتبه دوم هستیم.

وی با تشکر از زحمات شبانه روزی پرسنل خدوم نیروی انتظامی اظهار داشت : افزایش آمار کشفیات مواد مخدر در استان گلستان باعث عدم دسترسی آسان و افزایش قیمت مواد مخدر شده که این امر می تواند گام بلندی در راستای ریشه کن کردن این بلای خانمانسوز باشد.

معاون استاندار عنوان کرد: باید با همفکری و همکاری دست در دست هم دهیم و در راه جهت گیری صحیح تدبیر کنیم تا خدمات را در این حوزه از لحاظ کمّی و کیفی بالا برده و با کمی همت بیشتر و اتخاذ تدابیر اجرایی موضوع اعتیاد را در استان تا حدود زیادی مرتفع سازیم.

وی در پایان خواستار رقابتی کردن مراکز درمانی معتادان و سخت گیری لازم در تأیید صلاحیت افرادی که درخواست مجوز راه اندازی این مراکز را دارند شد.



جمشیدی همچنین بر نظارت، کنترل و حساسیت در توزیع متادون و شربت تریاک توسط کمیته درمان تأکید کرد.