تردد وسایل نقلیه سنگین در شهر کرمانشاه ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طهماسب نجفی در جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان کرمانشاه گفت: طرح محدودیت تردد وسائل نقلیه سنگین در خیابان‌های حداد عادل‌، شهدای اشک تلخ‌، شهید بهشتی‌، بنت الهدی و همه نمایندگی‌های خودرو به زودی صورت می‌گیرد.

معاون فنی استانداری کرمانشاه تصریح کرد‌: این طرح در 2 فاز انجام می‌گیرد که فاز اول آن این است که اداره کل کمرگ موظف شده است در رابطه با انتقال دائم به محل پایانه بار و یا محل مناسب دیگر حداکثر تا طی یک ماه اقدامات لازم را انجام دهد.

نجفی با اشاره به فاز دوم این طرح‌، تاکید کرد: اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان با همکاری بخش خصوصی شرایط ایجاد بارانداز مناسب در محل پایانه بار فراهم می‌کندو بطور کلی ورود کامیون به شهر ممنوع می‌شود.

معاون فنی استانداری کرمانشاه گفت: در فاز اول اجرای طرح اعمال محدودیت تردد وسائل نقلیه در کل شهر به استثنای بلوار جانبازان و بزرگراه امام خمینی است‌.

وی افزود: این خودروها از ساعت 22شب تا 5 صبح می‌توانند تردد داشته باشند.

طهماسب نجفی گفت: به استثنای کامیون حمل بتن‌، اداره پست‌، خودروهای اضطراری نظیر آتش نشانی، دیگر کامیون‌ها نمی‌توانند در طول روز در سطح شهر تردد داشته باشند.

امروز کشور ما نیاز مبرم به پرورش دانشمندان خلاق و مبتکر دارد

دوازدهمین نشست شورای معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاه های منطقه 2 کشور در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد.

علی بیدمشکی پور در این نشست که در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه رازی برگزار شد، ضمن گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر و ایام پر خیر و برکت ماه ربیع الاول گفت: به لطف و عنایات حق تعالی سفر امید بخش و تاریخی مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه نوید بخش شتاب و گسترش توسعه در این استان بوده است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی افزود: مردم فهیم استان هنوز سرمست از این واقعه تاریخی هستند و برکات معنوی حضور معظم له، در روحیات آحاد مردم این استان مشهود است.

بیدمشکی پور تصریح کرد: مسئولین دانشگاه از تمامی ظرفیتهای موجود برای ارتقاء خدمات دانشجویی و فرهنگی بهره ببرند و محیط دانشگاه را برای دانشجو آرامبخش و مفرح گردانند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: امروز کشور ما نیاز مبرم به پرورش دانشمندان خلاق و مبتکر دارد و مسلم است ارتقاء خدمات دانشجویی و فرهنگی شکوفایی دانشجویان را بدنبال دارد و دست اندرکاران باید زمینه های مساعد کیفیت بخشی به خدمات دانشجویی و فرهنگی را فراهم نمایند.

در ادامه این نشست محمد کریمی دبیر شورای معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاه های منطقه 2 کشور طی سخنانی گزارشی از عملکرد دبیرخانه منطقه را به شرکت کنندگان ارائه کرد و سپس مباحث عمده و شاخصهای اصلی خدمات دانشجویی و فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

37 زخمی در حوادث رانندگی استان کرمانشاه

حوادث رانندگی رخ داده در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه ، طی 2 روز گذشته 37 زخمی بجا گذاشت.

صبح روز گذشته، با اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به جرح در محدوده استحفاظی انتظامی "گواور" شهرستان گیلانغرب استان کرمانشاه ، بلافاصله ماموران جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

با حضور ماموران در محل حادثه مشاهده شد، یک دستگاه پژو 405 بدلایلی با یک دستگاه سواری پژو 405 برخورد کرده است و در اثر این حادثه کلیه سرنشینان 2 خودرو مجروح شده اند.

با حضور تیم فوریتهای پزشکی در محل، 6 مجروح حادثه که 2 نفر از آنان خانم می باشند به مراکز درمانی اعزام شدند.

براساس این گزارش، طی 48 ساعت گذشته و در سایر حوادث رانندگی رخ داده در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه، 31 نفر دیگر نیز زخمی شده و به بیمارستان انتقال داده شدند.