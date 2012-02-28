ماشاء الله عظیمی در گفتگو با مهر در زمینه عملکرد بانک توسعه تعاون در زمینه حمایت از تعاونی ها و اتحادیه ها پس از ادغام وزارت سابق تعاون در کار و رفاه و اینکه آیا اساسا ماموریتهای قبلی بانک تغییر یافته است؟ گفت: ما با وزارتخانه ای با ماموریتهای متعدد و متنوع پس از ادغام سر و کار داریم.

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون اظهار داشت: سازمانهای متعدد و مکملی نیز در این بخش وجود دارند. یکی از وظایف بخش تعاون توانمندسازی و آموزش تعاونی ها است که می بینیم در درون وزارتخانه جدید سازمان آموزش فنی و حرفه ای و ارتباط با اقشار آسیب پذیر، تامین اجتماعی و بهزیستی وجود دارد.

عظیمی ادامه داد: در حال حاضر ادغام صورت گرفته و استفاده از ظرفیتهای فراوانی که در قالب سازمان های زیرمجموعه وزارتخانه وجود دارد، همه زیرمجموعه ها با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال ساماندهی و پیدا کردن راه های ارتباط با یکدیگر هستند.

این مقام مسئول در بخش تعاون با اشاره به برنامه ریزی زیرمجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه برای پیدا کردن فصل مشترک، تاکید کرد: فکر می کنم بانک توسعه تعاون که طبق اساسنامه می تواند در همه حوزه های تخصصی ورود پیدا کند، فعالیتهای بهتری در زمینه ارائه خدمات می تواند داشته باشد و از گستردگی فعالیتی بهتری برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه بانک تخصصی تعاون می تواند در زمینه های مانند قرض الحسنه، مسکن، تجارت و کشاورزی و صنعت ورود پیدا کند، گفت: این جامعیت کارها باعث می شود که بتوانیم جامعه هدف گسترده تری را پیدا کنیم.

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون اظهار داشت: هم اکنون در تمام اقدامات صورت گرفته مطابق سیاستهای وزارتخانه حرکت می کنیم و من برای این بخش آینده خوبی می بینم.