اعتصاب کارکنان سیستم حمل و نقل برلین/اعتراضات در آلمان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، کارکنان بخش حمل و نقل عمومی برلین امروز شنبه در اعتراض به شرایط کاری دشوار خود دست به اعتصاب زدند.

این در حالی است که به دلیل برگزاری جشنواره بین المللی فیلم برلین موسوم به برلیناله و یکی از مهمترین بازی های بوندسلیگا بین تیمهای هرتا برلین و بورسیا دورتموند مسافران زیادی از خطوط حمل و نقل عمومی این شهر استفاده می کنند.

پیش بینی می شود این اعتصاب رفت و آمد حدود 1.8 میلیون نفر از شهروندان برلینی را دچار مشکل کند. هر چند کارفرمایان و مسئولان دست زدن به چنین اعتصابی را به باد انتقاد گرفته اند، اما کارکنان بخش حمل و نقل همچنان بر دستیابی به خواسته های خود مصر هستند.

گفتنی است این رویداد با اعتصاب کارکنان هواپیمایی لوفتانزا همزمان شده است. اقدام کارکنان بزرگترین شرکت هواپیمایی آلمان که خواستار دریافت مزد و مزایای بیشتری هستند سبب اختلال در پروازهای هزاران مسافر شده است.