به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار منطقه سه مشهد گفت: شهرداری منطقه سه مشهد با مشارکت یونیسف "سازمان جهانی حمایت از کودکان"، مرکز مدیریت بیماری ها، دانشگاه علوم پزشکی و مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی(ره) اقدام به برگزاری نمایشگاهی با عنوان "فریاد بی صدا" کرد.

ساسان نورین مقدم، دراین باره گفت: این نمایشگاه با موضوعیت معضلات وآسیب‌های سنین نوجوانی وجوانی، با شعار نوجوانی دوره شکوفایی یا پژمردگی، آموزش روش نوین پیشگیری برگزار شد.

گفتنی است؛ این نمایشگاه دو روزه، در مجتمع امام خمینی(ره) خواجه ربیع برگزار شد و بیش از 500 نفر از نوجوانان منتخب مدارس برای بازدید از آن حضور داشتند.

ویژه برنامه "دوباره زندگی" در منطقه 5 مشهد برگزار می شود

شهردار منطقه 5 مشهد گفت: با توجه به نیاز روز افزون آموزش و بالا رفتن سطح علمی و مهارتی در زمینه های گوناگون انسان در جوامع امروزی، لزوم برگزاری دوره های آموزشی مختلف هر روز بیشتر احساس می‌شود که در همین راستا شهرداری منطقه 5 مشهد اقدام به برگزاری دوره آموزش شهروندی "دوباره زندگی" کرده است.

حسن حسینی گفت: دوره آموزشی "دوباره زندگی" ویژه شهروندی به صورت رایگان در منطقه 5 اجرا خواهد شد.

وی افزود: این دوره به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی منطقه از اول اسفندماه آغاز می‌شود و حدود هزارنفر از بانوان این منطقه آموزش خواهند دید.

کتاب های کتابخانه عمومی اراک در کتابخانه‌ آستان قدس دیجیتال سازی می شود

رئیس اداره مخطوطات سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: در راستای حفاظت و نگه داری میراث فرهنگی تعداد 336 نسخه کتاب خطی کتابخانه عمومی شهرستان اراک در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی دیجیتال سازی می شود.

محمد رضا فاضل هاشمی گفت: این مجموعه که از سوی کتابخانه های عمومی استان مرکزی در اراک به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی تحویل شده است شامل کتاب های خطی است که از سوی واقفان و اهداکنندگان به کتابخانه عمومی اراک وقف شده است.

وی بیان کرد: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی با تجهیزات و کادری مجرب آمادگی دارد آثار خطی و اسنادی شخصی و کتابخانه های خصوصی و عمومی را به صورت فایل دیجیتالی درآورده در اختیار صاحبان آثار قرار دهد.

وی اظهارکرد: همچنین این مرکز برای ماندگاری بیشتر تصاویر نسخه های خطی در صورت درخواست متقاضیان می تواند از همه فایلهای تهیه شده میکروفیلم تهیه کرده و پس از ظهور آن با بهترین کیفیت در اختیار متقاضیان قرار دهد.

هاشمی افزود: از آنجا که کتابخانه ها آستان قدس رضوی دارای گنجینه ای ‌ارزشمند آثار خطی و اسناد تاریخی است از همه صاحبان کتب خطی و اسناد تاریخی که علاقمند به ماندگاری آنها‌ که بخشی از تاریخ ایرانی و اسلامی محسوب می شوند تقاضا می کنیم تا این گونه آثار را قبل از اینکه از بین بروند به صورت وقف، اهدا و یا فروش به مرکز اسناد آستان قدس رضوی تحویل کنند.