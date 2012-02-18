به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الاتفاق عربستان در چارچوب مرحله دوم پلی آف مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در حالی از ساعت 17:20 امروز شنبه در ورزشگاه آزادی آغاز شد که در زمان آغاز مسابقه بیش از 50 هزار تماشاگر در ورزشگاه حضور داشتند. تماشاگرانی که هر لحظه به تعداد آنها افزوده می‌شد. حواشی دیگر این مسابقه در زیر می‌آید:

* گروهی از لیدرهای تیم پرسپولیس برای حمایت از آبی پوشان استقلال به ورزشگاه آزادی آمده بودند. حضور این لیدرها واکنش برخی از هواداران استقلال را به دنبال داشت که به حضورشان اعتراض می کردند.

* ساعت 16:30 بازیکنان تیم فوتبال استقلال در میان تشویق هواداران پرشور این تیم برای گرم کردن وارد ورزشگاه شدند در این بین مهدی رحمتی، ‌مجتبی جباری و مهدی امیرآبادی بیش از سایر بازیکنان مورد تشویق قرار گرفتند.

* 10 دقیقه پس از ورود بازیکنان استقلال به زمین بازیکنان و مربیان تیم الاتفاق برای گرم کردن بدن‌های خود وارد زمین شدند. حضور آنها سوت‌ها و شعارهای هواداران استقلال را به دنبال داشت.

* هواداران استقلال در شعارهای خود علیه روزنامه پیروزی که امروز تیتری علیه استقلال روی صفحه یک خود قرار داده بود موضع گیری کردند.

* در بخش های مختلف ورزشگاه هوادارانی با پرچم ایران حضور دارند که علاوه بر تشویق استقلال، ایران را نیز تشویق می‌کنند.

* هواداران خوش ذوق استقلالی با پرچم بزرگ به رنگ آبی در طبقه دوم ورزشگاه نصب کرده بود که روی آن سه ستاره دیده می‌شد. قابل ذکر است که هر ستاره نشان دهنده قهرمانی استقلال در آسیا است. این هوادار ظاهراً به استقبال سومین قهرمانی استقلال رفته بودند.

* پیش از آغاز مسابقه سرود استقلال از بلندگوهای ورزشگاه پخش شد.

* هواداران استقلال با دیدن عزیزالله محمدی علیه تصمیم سازمان لیگ مبنی بر برگزاری فینال جام حذفی در شیراز موضع‌گیری کرده و شعارهایی سر دادند.

* از پیش از آغاز مسابقه نورافکن‌های ورزشگاه آزادی روشن بود.

* برخلاف سالهای گذشته محل ورود بازیکنان دو تیم به زمین مسابقه تغییر کرده بود و نفرات دو تیم استقلال و الاتفاق همانند بازی‌های لیگ برتری از تونل ضلع جنوبی وارد ورزشگاه شدند.

* لیدرهای پرسپولیس و استقلال با در دست داشتن شال‌هایی که نام دو تیم پرطرفدار تهرانی روی آن نقش بسته بد به حمایت از آبی‌پوشان استقلال می‌پرداختند.

* علی پروین که یکی از تماشاگران ویژه این دیدار بود به شدت از سوی هواداران استقلال تشویق شد.

* وحید طالب لو دروازه بان فعلی تیم فوتبال شاهین بوشهر و پیشین استقلال نیز از جمله تماشاگران ویژه این دیدار بود.