پیامدهای ناگوار ماجراجویی احتمالی اسرائیل علیه ایران و نگرانی های آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس اشپیگل" در مطلبی به تشریح سناریوی احتمالی ماجراجویی رژیم صهیونیستی علیه ایران و واکنش آلمان نسبت به چنین اقدامی از طرف اسرائیل پرداخته و نوشت : البته جنگ طلبان اسرائیلی این بار در برابر اقدامی بسیار دشوار و دور از دسترس قرار دارند.

به خصوص در چنین اقدامی از طرف رژیم صهیونیستی ریسک های سیاسی بسیار بالا وجود دارد در حدی که بین کارشناسان بلند پایه اسرائیلی در این باره که آیا اصلا رژیم صهیونیستی اجازه چنین اقدامی را دارد بحث های زیادی مطرح شده است.



تاگس اشپیگل در ادامه خاطر نشان کرد : در میان اسرائیلی ها در حالی بحث ها درباره سناریوی حمله نظامی علیه تهران بالا گرفته است که ایران همچنان پیشرفتهای خود در زمینه هسته ای را جشن می گیرد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب این پرسش را مطرح می کند که چه اتفاقی می افتد اگر اسرائیل به تاسیسات هسته ای تهران حمله کند و در این میان تکلیف آلمان چیست؟

این روزنامه آلمانی در ادامه به سخنان آنجلا مرکل در طرفداری از اسرائیل در مارس 2008 در جمع اعضای کنیست اسرائیل(پارلمان)اشاره کرده که حق موجودیت این رژیم را بخشی از منطق آلمان ارزیابی کرده بود و نوشت این روزها در هر صورت تشویشها و نگرانیهای بالایی در برلین وجود دارد به گونه ای که وزیر دفاع آلمان اخیرا درباره حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات هسته ای ایران هشدار داده است.

وی اظهار داشته است که موفقیت اسرائیل در حمله نظامی به ایران بسیار بعید بوده و آسیبهای سیاسی آن غیر قابل پیش بینی خواهد بود.

یکی از کارشناسان دفاعی حزب سوسیال دموکرات آلمان هم در این باره اظهار داشته است که اگر کسی اعتقاد دارد که آلمانیها می توانند اسرائیل را در صورت حمله نظامی به ایران کمک کنند امکانات آلمان را زیادی دست بالا گرفته است.



اولیور ترانرت از موسسه علم و سیاست برلین نیز حمایت نظامی آلمان ازرژیم صهیونیستی(در صورت ماجراجویی علیه ایران ) را پیش بینی نمی کند.

یکی از نمایندگان سبزها در پارلمان آلمان نیز مدعی شده است در صورت به خطر افتادن موجودیت اسرائیل، حکومت آلمان ارتش خود را وارد عمل می کند. رئیس گروه پارلمانی آلمان-اسرائیل نیز فرستادن نیرو از طرف آلمان برای حمایت از اسرائیل در صورت حمله نظامی این رژیم به تاسیسات هسته ای تهران را در سیاست آلمان امری شایسته نمی داند.

"تاگس اشپیگل" در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: حکومت آلمان نمی خواهد خود را در بحثهایی که بین کارشناسان امنیتی درباره امکان حمایت نظامی آلمان از اسرائیل در صورت حمله به ایران مطرح شده، وارد کند. وزیر دفاع این کشور نیز هیچ علاقه ای به این موضوع ندارد.

