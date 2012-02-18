کاراته کاران کرمانشاهی یک نقره و 3 برنز کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته در رده سنی بزرگسالان با برتری کاراته کاران استان‌های مرکزی و کسب یک مدال نقره و 3 برنز و بدون کسب عنوان تیمی برای کرمانشاه به پایان رسید.

این رقابتها با حضور 554 کاراته کا در زنجان برگزار شد که در پایان آن و در وزن 84- کیلو گرم میلاد یاری از کرمانشاه موفق به کسب نشان نقره شد.

در وزن 55- کیلو گرم نیز مهدی هاشمیان، در وزن 75-کیلو گرم حامد مرادی و در وزن 84+ کیلو گرم سامان حیدری دیگر کاراته کاهای کرمانشاهی بودن که جملگی به عناوین سوم مشترک دست یافتند.

در این دوره از رقابتهای انتخابی تیم ملی ، ملی پوشانی که سال گذشته در مسابقات قهرمانی آسیا در چین حاضر بودند و همچنین ملی پوشان حاضر در مسابقات قهرمانی زیر 21 سال جهان حضور نداشتند.

آغار رقابتهای فوتبال زیر 12 سال منطقه پنج کشور در جوانرود

رقابتهای فوتبال نونهالان زیر 12 سال منطقه پنج کشور با حضور استانهای غرب کشور روز جمعه در جوانرود آغاز شد.

این رقابتها با شرکت استانهای قزوین، همدان، کردستان و شهرستان جوانرود به نمایندگی از استان کرمانشاه در سرسرای دو هزار نفری تربیت بدنی جوانرود آغز شد.

در این رقابتها 80 فوتبالیست از منطقه پنج کشوری برای راهیابی به تیم ملی زیرنظر نمایندگان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به رقابت می پردازند و قرار است 18 فوتبالیست به اردوی تیم ملی دعوت شوند.

درخشش دختران تکواندوکارکرمانشاهی درمسابقات انتخابی تیم ملی

"مهرنوش نجفی" و "فایزه ابراهیمی" با درخشش در مسابقات تکواندو انتخابی تیم ملی در رده سنی نوجوانان عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی این پیکارها را از آن خود کردند.

مسابقات انتخابی تیم ملی با حضور 620 کاراته کا در دو بخش کومیته و کاتای انفرادی رده سنی جوانان و کاتای تیمی رده سنی نوجوانان در سالن پورشریفی تبریز برگزار شد.

در پیکارهای بخش کومیته، مهرنوش نجفی در وزن 59- کیلوگرم پس از پشت سرگذاشتن تمامی حریفان خود، توانست با شایستگی عنوان قهرمانی این وزن را از آن خود کند.

در این وزن همچنین فائزه حاتمی از تهران نائب قهرمان شد و سارا پرنددوش از لرستان و فرگل بختیاروند از تهران عنوان سوم مشترک را کسب کردند.

همچنین در وزن 48- کیلوگرم ، فائزه ابراهیمی دیگر تکواندو کار کرمانشاهی نیز پس از زهرا فرج پور از فارس که عنوان قهرمانی را بدست آورد، صاحب گردن آویز نقره شد.

پایان المپیاد ورزشی دانشگاه علمی کاربردی استان کرمانشاه

اولین المپیاد ورزشی دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان کرمانشاه در بخش کارمندی در رشته های فوتسال، شطرنج، دارت و تنیس روی میز به کار خود خاتمه داد.

در رشته فوتسال، مرکز آموزش جهاد کشاورزی ماهیدشت، امام رضا (ع)، میراث بیستون به مقام های اول تا سوم رسیدند.

در رشته شطرنج نیز، بهرام تیموری، فریدون سروری و انس پیاب صاحب عناوین اول تا سوم شدند.

در رشته تنیس روی میز، شاهین یاوری از مرکزآموزشی پویا غرب، بهرام بهمن تیموری از مرکز آموزشی جهاد کشاورزی ماهیدشت و بیستون حسینی از واحد استانی عناوین برتر را به دست آوردند.

در قسمت مسابقات دارت، در قسمت بانوان، فرح برآفتابی، ستاره رمضانی قنبری و فاطمه رضایی و در بخش آقایان، سهراب خدادادی از واحد استانی، غلامرضا حیاتی از مرکز آموزش جهاد کشاورزی ماهیدشت، فاروق پورکند از مرکز آموزش روانسر حائز رتبه های برتر شدند.

یک دوره مسابقه بسکتبال در کرمانشاه برگزار شد

به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران یک دوره مسابقه بسکتبال در رده سنی نوجوانان و جوانان در مجموعه ورزشی جهان پهلوان تختی کرمانشاه برگزار شد.

در پایان این رقابتها تیم های آیدین ، فجر و مانیزان مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

اسامی تیم قهرمان(آیدین) عبارتند از : سعیدجلیلیان، مهدی خاموشی، علی صادقی، رضاقربانی، پوریا سهرابی، مهدی پورمحمدی، شعیب چادریان، مهران سوری، امیر غلامی، حمزه مرادی زاده، علی مبارکی، مهران سلیمی، مربی: آزاد مسعودی و امیررضا دل انگیزان، سرپرست: بیژن ثابتی

حریفان عرفان امیری در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا مشخص شدند

مراسم وزن ‌کشی رقابت های پنج وزن دوم مسابقه های کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان آسیا در شهر "گومی" کره جنوبی انجام شد و عرفان امیری کشتی گیر کرمانشاهی حاضر در این مسابقات حریفان خود را شناخت.

در مراسم وزن کشی رقابت های پنج وزن دوم مسابقه های کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان آسیا، کشتی گیران وزن های 66، 74، 84، 96 و 120 کیلوگرم به روی باسکول رفتند.

براین اساس و پس از وزن کشی، عرفانامیری کشتی گیر جوان و شایسته کرمانشاهی که تیم ملی کشورمان را در وزن 96 کیلوگرم همراهی می کند برای کسب مدال باید با 13 کشتی گیر دیگر رقابت کند.

امیری در دور نخست به مصاف 'ماسام خاتری' از هندوستان می‌ رود و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد با برنده دیدار کشتی گیران ازبکستان و قرقیزستان مسابقه می‌ دهد.

