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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۳۱

در خراسان رضوی:

اصولگرا و اصلاح طلب در میان کاندیداهای تایید صلاحیت شده وجود دارد

اصولگرا و اصلاح طلب در میان کاندیداهای تایید صلاحیت شده وجود دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی با اشاره به استقبال جریان های سیاسی مختلف از انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در میان کاندیدا های تایید صلاحیت شده این استان از جریان های سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب وجود دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری ظهر شنبه در دیدار با امام جمعه مشهد، فضای روانی حاکم بر جامعه و نیز امکانات لازم برای برگزاری انتخابات را مطلوب ارزیابی کرد.

وی در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیت های انجام شده، تعداد کاندیداها، شعب و صندوق های اخذ رای در استان افزود: نظرسنجی های رسمی و غیر رسمی صورت گرفته در استان از حضور گسترده مردم در انتخابات خبر می دهد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی پرهیز از حضور مسئولان استانی و شهرستانی در فعالیت ها و تبلیغات انتخاباتی کاندیداها را از الزامات ابلاغ شده ستاد انتخابات استان عنوان کرد.

وی افزود: عزل چند مقام مسئول در مشهد و سایر شهرستان های خراسان رضوی به دلیل کم توجهی آنان به این امر و ورودشان به عرصه فعالیت های انتخاباتی بوده است.

آیت الله احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد، نیز در این دیدار گفت: قرار گرفتن دشمن در سراشیبی سقوط و استیصال، آنها را به تلاش برای بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی از جزئی ترین مسایل داخلی کشور وا داشته است.

وی با اشاره به افزایش متناسب موفقیت ها و چالش های پیش روی نظام تاکید کرد: بایستی از ایجاد هرگونه شائبه و خدشه به وجهه دموکراتیک و مردم سالارانه نظام در روند برگزاری انتخابات که خود مظهر دموکراسی است پرهیز شود.

امام جمعه مشهد لازمه امانت داری از آرای مردم را عدم وابستگی و گرایش سیاسی کارگزاران انتخابات دانست و تصریح کرد: مردم با بلوغ سیاسی و قدرت تشخیص مثال زدنی خود، از میان کاندیداهای موجود افراد مورد نظر خود را انتخاب خواهند کرد.

وی بیان کرد: برای تقویت پایه های اعتماد عمومی و به شکست انجامیدن زودهنگام ترفندهای دشمنان، باید نسبت به التزام عملی مجریان بر بی طرفی در انتخابات، تاکید شود.

کد مطلب 1537364

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