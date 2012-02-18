مشارکت حداکثری در انتخابات ضامن ثبات جامعه است

سید ولی الله عظمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مشارکت مردمی می ‌تواند به مثابه مؤثرترین و مناسب ‌ترین پشتوانه برای حل و فصل معضلات و بحرانهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی مورد استفاده قرار گیرد.

وی اظهارداشت: هر کشوری که بتواند جلوههای بیشتری از همکاری و همدلی توده های مردم را در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و بخصوص در دفاع از کشور و حکومت در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی جلب کند، در جامعه بین ‌المللی ازاعتبار، شخصیت و موقعیت رفیع تری برخوردار می ‌شود.

فرماندار رشت گفت: مهمترین حسن مشارکت سیاسی، تضمین رشد سیاسی مردم و جامعه درعین حفظ ثبات نظام سیاسی است.

وی افزود: مشارکت سیاسی و حضور حداکثری موجب افزایش درک سیاسی شهروندان، مسئولیت ‌پذیری، تقویت احساس کنترل شهروندان نسبت به نظام سیاسی و تعهد آنان نسبت به حکومت می‌ شود.

عظمتی با اشاره به اینکه بین امنیت و مشارکت سیاسی همبستگی وجود دارد، ادامه داد: هر قدر مشارکت سیاسی در جامعه کاهش یابد ضریب امنیت جامعه نیز کاهش می ‌یابد و بعکس هرقدر مشارکت سیاسی در جامعه افزایش یابد ضریب امنیت جامعه نیز افزایش خواهد یافت.

وی گفت: حضور فعال مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس موجب تقویت ثبات سیاسی نظام اسلامی، ایجاد انسجام اجتماعی و تقویت منافع مشترک ملی است.

فرماندار رشت همچنین حضور در انتخابات را یک وظیفه ملی و شرعی دانست و یادآورشد: اوج عزت یک ملت در تعیین سرنوشت توسط خود است.