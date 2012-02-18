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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۰۷

پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا/

برتری استقلال برابر الاتفاق در پایان نیمه نخست

برتری استقلال برابر الاتفاق در پایان نیمه نخست

نیمه نخست دیدار تیم‌های استقلال ایران و الاتفاق عربستان از مرحله دوم پلی‌آف مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با برتری یک بر صفر شاگردان پرویز مظلومی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار از مرحله دوم پلی‌آف مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا عصر امروز شنبه بین تیم‌های استقلال ایران و الاتفاق عربستان برگزار شد که در پایان نیمه نخست آبی پوشان تهرانی با یک گل از حریف عربستانی پیش افتادند.

در این مسابقه که با قضاوت "والنتین کوالنکو" از ازبکستان در ورزشگاه آزادی و در حضور نزدیک به 60 هزار تماشاگر پیگیری می‌شود، "بوران یرکوویچ" در دقیقه 37 روی پاس علی حمودی، گل برتری استقلال را به ثمر رساند.

در این دیدار استقلال با ترکیب سیدمهدی رحمتی، حنیف عمران‌زاده، پژمان منتظری، علی حمودی، خسرو حیدری، مجتبی جباری، کیانوش رحمتی، جی‌لوید ساموئل، مهدی امیر آبادی، آرش برهانی و بوران یرکوویچ برابر حریف عربستانی به میدان رفت.

در نیمه اول صالح ساکرین بازیکن تیم فوتبال الاتفاق از داور مسابقه کارت زرد دریافت کرد.

کد مطلب 1537370

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