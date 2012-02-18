تاکید مالکی بر کنترل مرزها با سوریه و جلوگیری از ورود تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، نشست هسته بحران با بررسی وضعیت مرزهای عراق با سوریه به ریاست نوری المالکی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق برگزار شد.

در این نشست، امنیت مرزها و چگونگی تلاش برای جلوگیری از نفوذ تروریستها و برخی باندهای جنایتکارانه مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست که مسئولان عالی رتبه عراقی مشارکت داشتند مقرر شد که کمیته ویژه نظارت بر مرزهای عراق با سوریه تشکیل شود.

این منابع اعلام کردند: همچنین مقرر شد که ارزیابی دقیقی از اوضاع مرزی انجام شود تا اقدامات مناسب برای ممانعت از قاچاق سلاح در این مناطق به عمل آید.



مالکی در این نشست تصریح کرد اطلاعات امنیتی هر چند ضعیف باشد، باید جدی گرفته شود، زیرا موضوع امنیتی، مسئله پیشگیرانه است.



در این نشست تدابیر لازم برای تقویت کنترل مرزها با سوریه که شاهد عملیات نفوذ و قاچاق به ویژه قاچاق سلاح به این کشور است، اتخاذ شد.



همچنین در این نشست بر ضرورت تلاش برای جلوگیری از قاچاق سلاح از طریق مرزها به سوریه تاکید شد.



پایگاه اطلاع رسانی نخست وزیری عراق اعلام کرد این تدابیر هماهنگ با سیاست دولت عراق مبنی بر جلوگیری از دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر و اجازه ندادن به دخالت در امور داخلی عراق صورت می گیرد.