کرمی صاحب مدال برنز شد/ ایران به اولین مدال خود دست پیدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امید کرمی تنها بدمینتون باز ایران بود که به مرحله نیمه نهایی مسابقات بین المللی دهه فجر صعود کرد. این ورزشکار کشورمان عصر امروز شنبه در مصاف با حریفی از سریلانکا متحمل شکست شد و از صعود به دیدار نهایی بازماند.

کرمی با واگذار کردن نتیجه دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات بین المللی دهه فجر به مدال برنز مشترک این مسابقات بسنده کرد. مدال برنز کرمی اولین و تنها مدال ایران در این دوره از مسابقات است. پیش از این نمایندگان کشورمان در بخش انفرادی و دوبل مردان و زنان از دور مسابقات حذف شده بودند.

بیست و دومین دوره مسابقات بین المللی دهه فجر روز یکشنبه با معرفی نفرات برتر بخش های انفرادی و دوبل مردان و زنان به پایان می رسد. این مسابقات به میزبانی سالن بدمینتون تهران برگزار می شود.