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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۲۰

زمانی در گفتگو با مهر:

مشارکت فعال سیاسی در انتخابات ضریب امنیت ملی را ارتقا می بخشد

مشارکت فعال سیاسی در انتخابات ضریب امنیت ملی را ارتقا می بخشد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد واحد رشت گفت: مشارکت فعال سیاسی در عرصه انتخابات ضریب امنیت ملی کشور را ارتقا می بخشد.

مظاهر زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با طرح سؤالی مبنی بر اینکه آیا بین مشارکت سیاسی مردم و مسئله امنیت ملی رابطی وجود دارد یا خیر افزود: بین امنیت و مشارکت سیاسی همبستگی وجود دارد.

وی اظهارداشت: امنیت ملی و مشارکت سیاسی ازمباحث مهمی است که امروزه توجه همه دولتها را به خود جلب کرده است.

رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد واحد رشت گفت: بدون شک یکی از مهمترین و مؤثرترین عوامل برقراری وفاق، اقتدار و ارتقای ضریب امنیت ملی ، " مشارکت " در صحنه ‌هایی گوناگون ملی است.

وی افزود: مشارکت سیاسی جزئی از رفتار اجتماعی است چرا که به منزله یکی از ارکان و شاخصهای عمده توسعه سیاسی به شمار می ‌رود و رابطه تنگاتنگی با مشروعیت نظامهای سیاسی دارد.

زمانی ادامه داد: برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با مشارکت گسترده مردم زمینه ‌ساز اقتدار نظام اسلامی در عرصه بین ‌المللی است.

کد مطلب 1537374

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