مشارکت فعال سیاسی در انتخابات ضریب امنیت ملی را ارتقا می بخشد

مظاهر زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با طرح سؤالی مبنی بر اینکه آیا بین مشارکت سیاسی مردم و مسئله امنیت ملی رابطی وجود دارد یا خیر افزود: بین امنیت و مشارکت سیاسی همبستگی وجود دارد.

وی اظهارداشت: امنیت ملی و مشارکت سیاسی ازمباحث مهمی است که امروزه توجه همه دولتها را به خود جلب کرده است.

رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد واحد رشت گفت: بدون شک یکی از مهمترین و مؤثرترین عوامل برقراری وفاق، اقتدار و ارتقای ضریب امنیت ملی ، " مشارکت " در صحنه ‌هایی گوناگون ملی است.

وی افزود: مشارکت سیاسی جزئی از رفتار اجتماعی است چرا که به منزله یکی از ارکان و شاخصهای عمده توسعه سیاسی به شمار می ‌رود و رابطه تنگاتنگی با مشروعیت نظامهای سیاسی دارد.

زمانی ادامه داد: برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با مشارکت گسترده مردم زمینه ‌ساز اقتدار نظام اسلامی در عرصه بین ‌المللی است.