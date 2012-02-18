آتش نشانی بابل قهرمان مسابقات طناب کشی مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک دوره مسابقه طناب کشی ظهر شنبه در ایستگاه دو آتش نشانی بابل برگزار و تیم آتش نشانی این شهر به مقام قهرمانی دست یافت.

این دوره از مسابقات با حضور چهار تیم برگزار که در پایان، تیمهای بازرسی ساختمان‏، نقلیه سنگین و سد معبر به ترتیب به مقامهای دوم تا چهارم دست یافتند.

دراین دوره ازمسلبقات، معاونت خدمات شهری شهرداری، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری، روابط عمومی شهرداری و تربیت بدنی شهرداری بابل شرکت داشتند.

اعضای تیم طناب کشی آتش نشانی به ترتیب:رضا نورزاده، مجید مرادپور، حامد حضرت زاده ، رضا صادق تبار، علی ستایشی ، سعید مهدی زاده، حسین منتظم و به سرپرستی تیم مجتبی بسطامی شرکت داشتند.

در پایان جوایز ارزنده ای به تیم های برتر اهدا شد.