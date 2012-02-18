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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۳۸

آتش نشانی بابل قهرمان مسابقات طناب کشی مازندران شد

آتش نشانی بابل قهرمان مسابقات طناب کشی مازندران شد

بابل - خبرگزاری مهر: تیم آتش نشانی بابل در مسابقات طناب کشی مازندران در بابل به مقام قهرمانی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، یک دوره مسابقه طناب کشی ظهر شنبه در ایستگاه دو آتش نشانی بابل برگزار و تیم آتش نشانی این شهر به مقام قهرمانی دست یافت.

این دوره از مسابقات با حضور چهار تیم برگزار که در پایان، تیمهای بازرسی ساختمان‏، نقلیه سنگین و سد معبر به ترتیب به مقامهای دوم تا چهارم دست یافتند.

دراین دوره ازمسلبقات، معاونت خدمات شهری شهرداری، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری، روابط عمومی شهرداری و تربیت بدنی شهرداری بابل شرکت داشتند.

اعضای تیم طناب کشی آتش نشانی به ترتیب:رضا نورزاده، مجید مرادپور، حامد حضرت زاده ، رضا صادق تبار، علی ستایشی ، سعید مهدی زاده، حسین منتظم و به سرپرستی تیم مجتبی بسطامی شرکت داشتند.

در پایان جوایز ارزنده ای به تیم های برتر اهدا شد.

کد مطلب 1537379

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