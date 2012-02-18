20 هزار دانش آموز استان مرکزی در آزمون رغبت سنجی شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیف الله کریم زاده افزود: این آزمون روز گذشته در 126 حوزه امتحانی این استان برگزار شد و در قالب این طرح، دانش آموزان از میزان علایق شغلی آینده خود مطلع و انتخاب رشته تحصیلی را به راحتی انجام می دهند.

وی بیان کرد: این آزمون به شکل سوالات هوشی برگزار شد و هدف اصلی آن، استعداد یابی، هدایت تحصیلی، غربالگری و نظر سنجی در مورد عوامل و دست اندرکاران مدرسه بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی با بیان اینکه، در حال حاضر بیش از 20 هزار دانش آموز دختر و پسر مقطع اول متوسطه در استان مرکزی مشغول به تحصیل هستند، گفت: نتایج این آزمون به مدارس ابلاغ می شود و مشاوران می توانند از طریق نتایج آن، دانش آموزان را برای انتخاب رشته تحصیلی راهنمایی کنند.

کسب رتبه های برتر جشنواره کوثرتوسط هنرمندان استان مرکزی

معاون فرهنگی هنری دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی از کسب رتبه های برتر جشنواره کوثر پر فروغ توسط هنرمندان عضو کانون های مساجد این استان خبر داد.



علیرضا حرآبادی افزود: اکرم نبی زاده از کانون شهید محبوبه دانش آشتیانی از شهرستان آشتیان و معصومه فیضی از کانون امام حسین (ع) دلیجان هر دو در رشته خوشنویسی بزرگسالان رتبه های دوم و سوم جشنواره یاد شده را کسب کردند.

وی ادامه داد: نجیمه منصوری از کانون شهید کوچکی و سمانه یعقوبی از کانون شهدای رمضان هر دو از اراک در رشته خوشنویسی بزرگسالان شایسته تقدیر شناخته شدند.

معاون فرهنگی هنری دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی اظهار کرد: در رشته مقاله نویسی نیز اعظم ایرانشاهی از کانون شهید مطهری خمین و مهتاب شفیعی از کانون آیت الله اراکی اراک نیز عناوین برتر را بدست آوردند.

حرآبادی اضافه کرد: 65 اثر هنری در رشته های شعر، وبلاگ‌نویسی، خوشنویسی، مقاله‌نویسی، نقاشی و طراحی و آثار ابتکاری با محوریت شخصیت حضرت معصومه (س) برای شرکت در این جشنواره ارسال شد.



