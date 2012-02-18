گروه آوازی تهران در تئاتر شهر به روی صحنه می رود

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین شب اجراهای جشنواره موسیقی فجر گروه آوازی تهران، امشب شنبه 29 بهمن ماه از ساعت 20 در سالن اصلی تئاترشهر به روی صحنه می رود تا آثاری از بزرگان موسیقی جهان را اجرا کند.

در این کنسرت گروه آوازی تهران در دو بخش اجرا خواهد داشت؛ در قسمت اول قطعاتی از روح الله خالقی، علی اکبر قربانی وچند قطعه از کشور فنلاند و سوئد اجرا می شود و در بخش دوم نیز آثاری از چکناوریان، هندل و موریکونه به اجرا در می آید.

گروه آوازی تهران که تا کنون جوایز مختلف بین المللی از فستیوال های کره جنوبی، اسپانیا و چین دریافت کرده است در این اجرا به همراه یک خواننده میهمان (وحید تاج) به اجرای برنامه می پردازد.

گروه آوازی تهران یکی از شانزده گروه آوازی است که امسال در جشنواره موسیقی فجر حضور دارد که فقط در یک شب به اجرای برنامه خواهد پرداخت.