حمایت جنبش فتح از مواضع مصر/ سفر قریب الوقوع هنیه به قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه المصری الیوم، "ریاض المالکی" از اعضای جنبش فتح گفت : پیروزی گروه اخوان المسلمین مصر تاثیری بر روند آشتی ملی میان گروههای فلسطینی ندارد، زیرا فلسطین از جایگاه ویژه ای نزد مصری ها برخوردار است.

وی افزود: مصر با توجه به شرایط ویژه خود پس از انقلاب، هرگز از موضوع فلسطین غافل نشده است.توافقنامه آشتی ملی پس از انقلاب مردمی در مصر به امضا رسیده است و قاهره همچنان پیگیر موضوع آشتی ملی است.

المالکی درباره تلاشها برای عضویت فلسطین در سازمان ملل اظهار داشت : این موضوع به آمریکا بستگی دارد اما فلسطینی ها به تلاشهای خود با وجود وتوی آمریکا ادامه می دهند.

از سوی دیگر "یوسف رزقه" مشاور سیاسی اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطین گفت : هنیه طی هفته جاری از قاهره دیدار خواهد کرد.

وی افزود: نخست وزیر فلسطین در این دیدار بحران برق نوار غزه و ایجاد راهکاری مناسب برای آن از طریق مشارکت مصر، موضوع بازسازی غزه و هماهنگی با مصر در زمینه ورود مواد ساختمانی را بررسی خواهد کرد.

رزقه بیان کرد: هنیه فقط از مصر دیدار خواهد کرد و فعلا به کشور دیگری نمی رود و سومین سفر دوره ای عربی نخست وزیر فلسطین در آینده خواهد بود.

شایان ذکر است که برخی منابع نزدیک به نخست وزیر فلسطین از دور جدید سفر هنیه به چند کشور عربی در ادامه سفرهای دوره ای اسماعیل هنیه خبر داده بودند.

این درحالی است که قاهره پنجشنبه آینده(چهارم اسفندماه) شاهد برگزاری نشست رهبران فلسطینی است و قرار است ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان با خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس دیدار کند.