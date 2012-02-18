بخش بیداری اسلامی جشنواره تجسمی فجر آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بخش ویژه چهارمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر به موضوع بیداری اسلامی و عدالتخواهی جهانی اختصاص دارد که در رشته‌های نقاشی، خوشنویسی، عکاسی، پوستر، مجسمه‌سازی، سفال، تصویرگری، نگارگری و کاریکاتور در موزه هنرهای معاصر فلسطین افتتاح شد.

در مراسم افتتاح این نمایشگاه و این بخش جشنواره تجسمی فجر، سید محمد حسینی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمید شاه‌آبادی؛ معاون هنری ارشاد، محمود شالویی؛ مدیر کل امور تجسمی وزارت ارشاد و جمعی از هنرمندان حضور داشتند.

در این بخش 299 اثر از 232 هنرمند به نمایش گذاشته می‌شود که 31 اثر در رشته عکاسی از 11 عکاس، 125 کاریکاتور از 100 کاریکاتوریست، 43 اثر در رشته پوستراز 37 هنرمند،22 اثر در رشته تصویرگری از 13 تصویرگر، 22 اثر در رشته سفال از 21 سفالگر، 10 اثر در رشته نقاشی از 9 هنرمند، 13 اثر در رشته مجسمه‌سازی از 12 مجسمه ساز و 21 اثر نگارگری از 21 هنرمند نگارگر و 12 اثر خوشنویسی از 11 هنرمند با یکدیگر رقابت می‌کنند.

در رشته کاریکاتور آثاری از کاریکاتوریست های 24کشور ترکیه، اسپانیا، برزیل، کوبا، بلغارستان، لهستان، مکزیک، پرو، چین، کلمبیا، رومانی، قبرس، سوریه، نیجریه، صربستان، بلاروس، اندونزی، مولداوی، ونزوئلا، قبرس، آلبانی، اکوادور، روسیه و ایران با موضوع بیداری اسلامی به نمایش گذاشته شده است.

آثاری از فریدون فخری جوقان، حسین عصمتی، مجید سعیدی، پویان طباطبایی، مینا صدری، عسگر مرادی، پریسا فروتن، محمود محرومی، علیرضا اسکندری، سحر خراسانی، سارا بروجنی، فربد همت آزاد، مریم چیت ساز، حسین نوروزی و حسین یوزباشی در این نمایشگاه ارائه شد.

نمایشگاه آثار بخش ویژه بیداری اسلامی و عدالتخواهی جهانی که در موزه هنرهای معاصر فلسطین آغاز شد تا 25 اسفند ماه ادامه دارد.

چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در موزه هنرهای معاصر تهران (آثار هنرمندان مدعو)، مؤسسه فرهنگی، هنری صبا (آثار رقابتی نقاشی، خوشنویسی، نگارگری و پوستر)، فرهنگسرای نیاوران (آثار رقابتی عکاسی و سفال)، موزه هنر امام علی (ع) (آثار رقابتی کاریکاتور، تصویرگری و مجسمه)، موزه هنرهای معاصر فلسطین (آثار بخش ویژه بیداری اسلامی و عدالتخواهی جهانی) و 30 استان کشور برگزار شده است.