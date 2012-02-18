  1. استانها
  2. کرمان
۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۲۷

نجار:

کرمان دارای 770 هزار و 595 خانوار است

کرمان دارای 770 هزار و 595 خانوار است

کرمان - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان گفت: براساس سرشماری صورت گرفته در سال جاری 770 هزار و 595 خانوار در کرمان سکونت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار عصر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر دو میلیون و 961 هزار و 307 نفر در استان کرمان ساکن هستند.

نجار 58 درصد جمعیت فوق را شهری دانست و گفت: یک میلیون و 719 هزار و 225 نفر در شهرهای استان کرمان سکونت دارند.

وی همچنین گفت: 12 درصد از جمعیت مذکور با جمعیتی معادل یک میلیون و 242 هزار و 52 نفر در روستاهای استان کرمان مشغول به زندگی هستند.

وی یادآور شد: یک میلیون و 501 هزار و 104 نفر از جمعیت استان کرمان را مردان و یک میلیون و 460 هزار و 167 نفر نیز زنان تشکیل می دهند.

نماینده عالی دولت استان کرمان را جزء استان های برتر کشور در زمینه اجرای طرح سرشماری دانست و بیان داشت: روابط عمومی استانداری کرمان به عنوان یکی از روابط عمومی های برتر در اجرای این طرح در کشور شناخته شده است. 

وی در پایان از همکاری و مشارکت چشمگیر مردم استان کرمان در اجرای طرح سرشماری عمومی سال 90  قدردانی کرد و گفت: این آمار نقش موثری در برنامه ریزی های آینده برای کشور دارد.

طرح سراسری سرشماری عمومی نفوس و مسکن از دوم آبان ماه جاری آغاز و بیست ودوم آبان ماه نیز پایان یافت.

کد مطلب 1537389

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها