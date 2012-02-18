کرمان دارای 770 هزار و 595 خانوار است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار عصر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر دو میلیون و 961 هزار و 307 نفر در استان کرمان ساکن هستند.

نجار 58 درصد جمعیت فوق را شهری دانست و گفت: یک میلیون و 719 هزار و 225 نفر در شهرهای استان کرمان سکونت دارند.

وی همچنین گفت: 12 درصد از جمعیت مذکور با جمعیتی معادل یک میلیون و 242 هزار و 52 نفر در روستاهای استان کرمان مشغول به زندگی هستند.

وی یادآور شد: یک میلیون و 501 هزار و 104 نفر از جمعیت استان کرمان را مردان و یک میلیون و 460 هزار و 167 نفر نیز زنان تشکیل می دهند.

نماینده عالی دولت استان کرمان را جزء استان های برتر کشور در زمینه اجرای طرح سرشماری دانست و بیان داشت: روابط عمومی استانداری کرمان به عنوان یکی از روابط عمومی های برتر در اجرای این طرح در کشور شناخته شده است.

وی در پایان از همکاری و مشارکت چشمگیر مردم استان کرمان در اجرای طرح سرشماری عمومی سال 90 قدردانی کرد و گفت: این آمار نقش موثری در برنامه ریزی های آینده برای کشور دارد.

طرح سراسری سرشماری عمومی نفوس و مسکن از دوم آبان ماه جاری آغاز و بیست ودوم آبان ماه نیز پایان یافت.