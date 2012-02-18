جان 24 دانش آموز یک کلاس توسط اورژانس نجات یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرد که در پی اعلام مرکز فوریت های پزشکی ۱۱۵ مبنی بر وقوع یک فقره گازگرفتگی در مدرسه راهنمایی دخترانه در شهرستان بهشهر، سه کد اورژانس ۱۱۵ از شهرهای بهشهر، خلیل شهر و رستم کلا به محل حادثه اعزام شدند.

در بررسی های به عمل آمده مشخص شد به دلیل نشت گاز مونو اکسید کربن از بخاری ، ۲۴ نفر از دانش آموزان مسموم و جهت درمان به بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان بهشهر اعزام شدند.

حال ۲۲ نفر از دانش آموزان رضایت بخش بوده و پس از انجام اقدامات درمانی لازم از مرخص می شوند و دو نفر از دانش آموزان به علت مسمومیت شدید بستری شدند.



