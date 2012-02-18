  1. استانها
  2. زنجان
۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۴۶

اختتامیه نخستین جایزه عکس"گونای"در زنجان برگزار می‌شود

اختتامیه نخستین جایزه عکس"گونای"در زنجان برگزار می‌شود

زنجان - خبرگزاری مهر: آئین اختتامیه نخستین جایزه عکس "گونای"به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زنجان، فردا برگزار می‌شود.

 دبیر اجرایی این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : جایزه عکس "گونای" برای نخستین بار در سطح شهرستان زنجان برگزار می‌شود و موضوع آن تهیه عکس‌های سیاه و سفید با رویکرد فروم است.
 
سالار نیرهدی با بیان اینکه پس از انتشار فراخوان این جایزه عکس، یک‌هزار و 776 فریم عکس توسط 203 عکاس به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد، افزود: در اختتامیه جایزه عکس «گونای»، 10 عکاس به عنوان نفرات برتر معرفی می‌شوند.
 
وی، افزود: در این جایزه عکس، رویکرد برگزارکنندگان به آثاری معطوف است که فضا، حجم، شکل، فرم، بافت و به طور کلی کیفیت‌های بصری که در عکس نمایان است، بر عنصر موضوع مسلط شود.
 
دبیر اجرایی نخستین جایزه عکس گونای، زمان برگزاری اختتامیه این جایزه عکس را ساعت 15 و 30 دقیقه فردا عنوان کرد و گفت: مراسم اختتامیه در تالار هنر فرهنگ‌سرای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.
 
نیرهدی افزود: در اختتامیه این جشنواره، کتابچه آثار شامل 10 اثر برتر و 27 اثر منتخب از نگاه داوران میان همه شرکت‌کنندگان توزیع خواهد شد.
 
نیرهدی افزود: محسن راستانی، حمیدرضا بازرگانی و ناصر محمدی، داوری نخستین جایزه عکس «گونای» را بر عهده دارند.
 
کد مطلب 1537400

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها