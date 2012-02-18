دبیر اجرایی این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : جایزه عکس "گونای" برای نخستین بار در سطح شهرستان زنجان برگزار می‌شود و موضوع آن تهیه عکس‌های سیاه و سفید با رویکرد فروم است.



سالار نیرهدی با بیان اینکه پس از انتشار فراخوان این جایزه عکس، یک‌هزار و 776 فریم عکس توسط 203 عکاس به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد، افزود: در اختتامیه جایزه عکس «گونای»، 10 عکاس به عنوان نفرات برتر معرفی می‌شوند.



وی، افزود: در این جایزه عکس، رویکرد برگزارکنندگان به آثاری معطوف است که فضا، حجم، شکل، فرم، بافت و به طور کلی کیفیت‌های بصری که در عکس نمایان است، بر عنصر موضوع مسلط شود.



دبیر اجرایی نخستین جایزه عکس گونای، زمان برگزاری اختتامیه این جایزه عکس را ساعت 15 و 30 دقیقه فردا عنوان کرد و گفت: مراسم اختتامیه در تالار هنر فرهنگ‌سرای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.



نیرهدی افزود: در اختتامیه این جشنواره، کتابچه آثار شامل 10 اثر برتر و 27 اثر منتخب از نگاه داوران میان همه شرکت‌کنندگان توزیع خواهد شد.



نیرهدی افزود: محسن راستانی، حمیدرضا بازرگانی و ناصر محمدی، داوری نخستین جایزه عکس «گونای» را بر عهده دارند.

