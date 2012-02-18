دولت به کمک صنایع لبنی کوچک بیاید/ صنعت ورشکسته دامی

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل خاتمی مقدم عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: صنعت دامدارای متاسفانه در حال نابودی بوده و باید هرچه سریعتر فکری در این زمینه صورت داد.

وی افزود: مجموع هزینه نقدی یک کیلوگرم شیر دامداری به همراه هزینه غیرنقدی آن حدود 700 تومان بوده که مدیران کشوری در این باره مطله بوده و اسناد و مدارک این قیمت تمام شده به آنان ابلاغ شد.

وی تصریح کرد: تصمیمات به موقع بازنگری نشده تا جلوی زیانها گرفته شود.

خاتمی مقدم با بیان اینکه باید به میزان مورد نیاز شیر خشک وارد و بازار نهاده های دامی را تامین و تنظیم کنیم افزود: حدود 500 هزار تن شیر بدلیل تبدیل آن به شیر خشک به واسطه حذف واردات شیر خشک، از چرخه بازار داخلی حذف شد.

وی عنوان داشت: 68.1 میلیارد دلار میزان صادرات غذایی ایران در سال 89 اعلام شد و در این میان سهم لبنیات 360 میلیون دلار بوده که در سال 90 از لحاظ ارزشی و وزنی افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.

این فعال صنعت لبنیات کشور گفت: بزرگترین بازار صادراتی ایران، کشور عراق بوده گرچه به حدود 40 کشور دنیا صادرات مواد غذایی داریم و کشورهای کویت، افغانستان، امارات و عراق مقاصد صادراتی مواد غذایی از جمله لبنیات ایران هستند که باید نسبت به متغیرها و عوامل مرتبط با صادرات به کشور عراق حساس باشیم.

رئیس انجمن صنایع غذایی و دارویی بیان داشت: بدنبال اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها و افزایش قابل توجه هزینه ها برند های بزرگ لبنی جهت حفظ منافع و جایگاه خود سیاستهای خاصی را پیگیری کرده و در بازار پر تلاطم و بی ثبات بدیهی بود که برندهای کوچک بسمت و سوی حذف شدن بروند و بدلیل عدم رقابت پذیری از دور خارج شوند.

وی اعلام داشت: حدود 10 واحد بزرگ لبنی می توانند کل صنعت لبنیات کشور را تحت تاثیر خود قرار دهند.

خاتمی مقدم افزود: در این دوره زمانی شاهد رشد صادرات هستیم در حالی که تولید شیر و لبنیات رشد نداشت و می توان نتیجه گیری کرد که از میزان مصرف داخلی کاسته شده است بنابراین زنگ خطر جدی برای سلامت آحاد جامعه به صدا درآمده است.