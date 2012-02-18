کاروان نیکوکاری هلال احمر اردبیل به 21 روستا امداد رسانی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی عصر شنبه در تجلیل از دست اندرکاران این طرح استانی با بیان اینکه کاروان نیکوکاری همزمان با آغاز دهه فجر در سطح استان به راه افتاده است، اضافه کرد: کاروان نیکوکاری هم اکنون بعد از 15 روز در روستای "کوجنق" شهرستان مشگین شهر در حال امدادرسانی استد.

وی هدف از راه اندازی این کاروان را افزایش مهارتهای امدادرسانی و کمکهای اولیه، بالابردن سطح بهداشت و سلامت روستائیان، اهدای بسته های حمایتی و تجلیل از خانواده های شهدا و ایثارگر روستائی عنوان کرد.

به گفته مدیر عامل جمعیت هلال احمر اردبیل این طرح در قالب اردوی جهادی در حوزه‌های فرهنگی، کشاورزی، بهداشتی و همچنین امدادرسانی به آسیب‌دیدگان و ارایه آموزش‌های ضروری اجرا می شود.

وی افزود: امدادگران حاضر در این کاروان در مناطق روستایی و محروم استان خدمات پزشکی، بهداشتی و عمرانی رایگان به روستاییان و هموطنان ارایه می‌دهند.

غیبی همچنین از کسب رتبه برتر این جمعیت در عملکرد کانون غنچه های پیشاهنگ در بین استانهای کشور خبر داد و یادآور شد: جمعیت هلال احمر کشور با اریابی فعالیتهای شش ماهه امسال کانون غنچه های پیشاهنگ هلال، اردبیل را به عنوان استان برتر معرفی کرد.



