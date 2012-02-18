مسیر مشارکت اجتماعی زنان به مسیری مردانه تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا زیبایی‌نژاد در نشست "حضور اجتماعی زن در اسلام" که از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در این دانشگاه برگزار شد، گفت: مسیر مشارکت زن و مرد در اجتماع باید متمایز و مکمل یکدیگر باشد.



وی با بیان اینکه الگوی مشارکت زن و مرد باید متمایز و مکمل باشد، ادامه داد: بهترین نمونه مشارکت اجتماعی را می‌توان در زمان انقلاب و هشت سال دفاع مقدس جستجو کرد؛ آنجا که الگوی مشارکت زن و مرد متمایز اما مکمل بود.



مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان با بیان اینکه مشارکت اجتماعی جنسیت‌بردار است، همسو بودن مشارکت با ویژگی‌های تکوینی، کم‌هزینه بودن برای جامعه و خانواده محور بودن را از مهم‌ترین ویژگی‌های مشارکت اجتماعی زنان برشمرد.



وی تصریح کرد: به مصلحت آینده کشور است که الگوی مشارکت زنان نسبت به مردان متمایز اما مکمل طراحی شود.



حجت‌الاسلام زیبایی‌نژاد گفت: بعد از انقلاب اسلامی برای مشارکت اجتماعی فراخوان انجام شد، بدون آنکه الگوی مشارکت اجتماعی زنان تعریف شود.



وی در بررسی مفهومی مشارکت اجتماعی گفت: به نظر، هر عملی با انگیزه و آثار اجتماعی حتی در خصوصی‌ترین عرصه حیات را می‌توان مشارکت اجتماعی نامید.



مسئول دفتر مطالعات‌وتحقیقات زنان اضافه کرد: بسیاری از جامعه‌شناسان مشارکت اجتماعی را یک حق می‌دانند، اما در نگاه ما مشارکت اجتماعی در حالی که یک حق است، یک مسئولیت نیز محسوب می‌شود، زیرا اگر مشارکت اجتماعی صرفاً به مثابه یک حق تلقی شود، افراد می‌توانند از حق خود بگذرند؛ اما در تفکر دینی، افراد نسبت به تعالی اجتماعی مسئول هستند.



وی هدف از مشارکت اجتماعی را افزایش اقتدار و توانمندی جامعه اسلامی و نهادهای آن در انجام مأموریت‌ها و همچنین اصلاحات اجتماعی به ویژه ارتقاء نگرش‌ها، تمایلات و رفتار عمومی، برشمرد.



حجت‌الاسلام زیبایی‌نژاد افزود: در الگوی دینی، مشارکت اجتماعی به «عزت‌مندی آحاد جامعه»، «آزادی به معنای رفع موانع رشد فکری و عملی» و «اخلاق اجتماعی» نیاز دارد.



وی در پایان جلسه به سؤالات مطرح شده از سوی حاضران در جلسه پاسخ داد.

