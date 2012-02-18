ثبت نام هیئت بسکتبال فرخشهر آغاز شد

سید سجاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: هئیت بسکتبال فرخشهر به عنوان هئیت فعال در استان چهارمحال و بختیاری مطرح است.

وی بیان داشت: هئیت بسکتبال فرخ شهر مقامهای برتری را در سالهای گذشته در استان به دست آورده و در این راستا هئیت انگیزه و تمام قدرت خود را برای تربیت بازیکنان حرفه ای و شرکت در مسابقات برتر کشور گذاشته است.

وی افزود: مشکلات مالی، نبود کارخانه های بزرگ در استان برای اسپانسر شدن، نبود سالن ورزشی مناسب و... از مشکلات عمده ای است که باعث شده بسکتبال فرخ شهر گمنام بماند.

وی بیان کرد: بسکتبال فرخشهرهم اکنون در رده های مینی، نوجوانان و جوانان فعال است.

حسینی تاکید کرد: با برنامه ریزی جدید و استفاده از مربیان با تجربه می خواهیم در مسابقات استانی امسال عناوین برتر را کسب کنیم.

رئیس هئیت بسکتبال فرخ شهر بیان داشت: علاقه مندان برای ثبت نام و شرکت درتمرینات می توانند به سالن تختی فرخشهر مراجعه کنند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن09389038282 تماس حاصل فرمایند.