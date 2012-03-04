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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۵۷

مهد مودت خانواده؛مقدس ترین نهاد اجتماعی/آموزش حلقه مفقوده کانون تربیت

مهد مودت خانواده؛مقدس ترین نهاد اجتماعی/آموزش حلقه مفقوده کانون تربیت

رباط کریم - خبرگزاری مهر: از ابتدای تاریخ و پیدایش بشر تاکنون در تمام جوامع، خانواده به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی زیربنای جوامع و منشأ فرهنگ‌، تمدن‌ و تاریخ بشر بوده اما در حال حاضر آموزش که رکن اصلی تحکیم بنیان خانواده است مورد توجه قرار نمی گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرداختن به نهاد خانواده و بنای مقدس که کانون تربیت، مهد مودت، رحمت و سعادت است و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی‌ اش، همیشه باعث اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت و سهل انگاری در امور آن موجب دور شدن بشر از زندگی حقیقی و درست و سقوط به ورطه هلاکت، نابودی و ضلالت بوده است.

دین مقدس و مکتب انسان‌ساز اسلام در بین ادیان دیگر بیشترین عنایت و توجه را به احترام، پاکی و تعالی خانواده را دارد و آن را کانون تربیت و مهد مودت و رحمت برشمرده و سعادت و شقاوت جامعه بشری را وابسته به صلاح و فساد این نهاد می‌داند.

دین مبین اسلام ، هدف از تشکیل خانواده را تأمین کردن نیازهای عاطفی ، معنوی و مادی انسان از جمله دستیابی به سکون و آرامش می داند که دستیابی به این اهداف والا و حفظ و حراست مستمر از آن، نیازمند توجه جدی به خانواده و پیاده ‌کردن قوانین مربوط به آن است.

در نهاد خانواده هر یک از افراد آن مسئولیت ها و وظایفی دارند که با رعایت هر یک از این  وظایف محیط خانواده محیطی پربار و سالم و رو به ترقی خواهد بود و افراد خانواده باید نسبت به حقوق و وظایف یکدیگر و زدودن نگرش‌های غلط جامعه آگاهی کامل داشته باشند.

این در حالی است که اعضای خانواده بویژه والدین نسبت به حفظ حرمت و صیانت خانواده از آفات و آسیب‌ها و توانا کردن اعضا در ابعاد شناختی و رفتاری جهت هدایت آنها در مسیر الی الله و حصول به حیات طیبه مسئول هستند.

تربیت و عواطف اجتماعی به عنوان مهمترین ویژگی‌های نظام انسانی از خانواده نشأت می‌گیرد و توجه به نقش محوری زن به عنوان محور عاطفه و تربیت و نقش محوری مرد در امر تربیت و تأمین معیشت و اداره زندگی، امری ضروری است.

از آنجایی که خانواده واحد بنیادین و اساسی جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است، قوانین و مقررات و برنامه‌های کشور باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، حمایت و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی وضع شود.

نقش مسئولان در تقویت بنیان خانواده

در کنار اعضای خانواده و فرد فرد افراد جامعه که وظایفی در قبال حرمت و احترام به خانواده و تعالی بخشیدن به آن دارند ، دولت و مسئولان و دست اندرکاران نیز بیشتر از افراد جامعه باید با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی جهت تقویت نهاد مقدس خانواده بر مبنای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامـی  و نیز با بهره‌گیری از قرآن و سنت، قانون اساسی و دیگر قوانین جاری در نظام اسلامی و رهنمودها و فرمایشهای حضرت امام خمینی (ره) و بیانات روشنگرانه مقام معظم رهبری در مورد خانواده به تعالی و ترقی آن کمک کنند.

به نظر ضروری می رسد که کلیه سیاستگذاری‌ها باید در سطوح مختلف بر مدار حق و در راستای تعالی و مصالح این نهاد مقدس باشد.

مسئولان و دست اندر کاران هر جامعه به خصوص جوامع اسلامی در این راه وظیفه ای بس خطیر و بزرگ دارند که در این مقال نمی گنجد و تنها به مختصری از آنها اشاره می شود.

گسترش و تعمیق ارزش‌های اصیل اسلامی در خانواده برای تربیت نسل سالم، با ایمان، مسئول و مؤثر در رشد خود، خانواده و جامعه، ایمن سازی خانواده از آسیب و بحران‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده، توسعه آگاهی‌های جامعه و اعضای خانواده نسبت به اهمیت، کارکردها و تأثیر آن بر بنیانهای شخصیت فرزندان و توسعه انسانی جوامع به عنوان عامل مهم انتقال فرهنگ و ارزشها، ارتقای امنیت و تأمین نیازهای مادی، معنوی و مصونیت بخشی خانواده در ابعاد فرهنگی، روانی، اقتصادی و اجتماعی، تقویت شخصیت و جایگاه واقعی زن و مرد به عنوان پدر، مادر و همسر و توجه به نقش اساسی آنها در توسعه انسانی و تربیت نسل بالنده در خانواده ، توسعه آگاهی زنان و اعضای خانواده در خصوص ایجاد الگوی صحیح اقتصادی و تنظیم درآمدها و هزینه‌های خانواده و تأثیر آن بر اقتصاد کشور، معرفی و ارائه الگو از زنان و مردان موفق جامعه، با لحاظ موفقیت آنها در نقش مادری، پدری و همسری، تکریم و بزرگداشت خانواده از طریق تخصیص ایامی از سال به خانواده و معرفی خانواده‌های نمونه، هدایت زنان در پذیرفتن نقش‌های اجتماعی هماهنگ با نقش مادری و همسری به منظور ارج‌گذاری و کارآمدسازی فعالیت‌های خانوادگی، وظایف مهمی است که مسئولان باید بر آن همت گمارند.

اتخاذ تدابیر مناسب جهت اصلاح قوانین و ساختارهای حقوقی، اقتصادی و فرهنگی برای پیشگیری از وقوع طلاق ، اتخاذ تدابیر مناسب جهت پیشگیری از اعمال هرگونه خشونت علیه اعضای خانواده ، حمایت از ایجاد تشکلهای غیردولتی و مردمی با محوریت مؤسسات و شخصیت‌های علمی و مذهبی و استفاده از مشارکت زنان در راستای حمایت از تشکیل خانواده در این تشکلها، ایجاد تسهیلات لازم جهت حمایت مادی و معنوی خصوصاً از خانواده‌های جوان در دوران تحصیل و سربازی، ترویج دیدگاه‌های صحیح اجتماع در خصوص تقلیل هزینه‌های ازدواج از قبیل جهیزیه سبک، مهریه متناسب و کاهش هزینه‌های جشن ازدواج و پرهیز از تحمیل هزینه‌های سنگین نیز از دیگر وظایف آنهاست. 

نقش آموزش در تحکیم روابط زناشویی

توسعه مراکز رسمی آموزشی و مشاوره خانواده قبل و بعد از ازدواج با حمایتهای دولت، تواناسازی اعضای خانواده از طریق کسب مهارت‌های لازم، به منظور تأمین نیازهای اساسی خانواده از طریق نظام آموزش رسمی و فرهنگ عمومی؛ فرهنگسازی و آموزش درخصوص گسترش فرهنگ عفاف و پای‌بندیهای اخلاقی به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از بروز ‌ناهنجاری‌های اجتماعی؛  پیشگیری از مفاسد اخلاقی و اجتماعی و مبارزه قانونی با عوامل اصلی مفسده‌انگیز به منظور حفظ کیان خانواده؛ ایجاد و توسعه مراکز امداد و ارشاد در کنار دادگاه‌های خانواده و تقویت آنها و... از وظایف مهمی است که اجرا و نظارت بر آن در جامعه توسط مسئولان، نهاد مقدس خانواده را در مسیر تعالی و ترقی به پیش خواهد برد.

این فقط گوشه ای از وظایف و کارهای مسئولان و دست اندرکاران امور اجتماعی است که البته مشارکت فرد فرد افراد جامعه و همه خانواده ها را طلب می کند تا خانواده هایی سالم و روبه ترقی داشته باشیم.

اگر بتوان بحث آموزش و مهارتهای زندگی را در جامعه توسعه داد و جایگاه اجتماعی و خانوادگی هر فرد را مطابق دستورات دینی تعیین کرد بسیاری از مشکلات فعلی در بحث ناهنجاریهای خانوادگی خاتمه پیدا می کند.

کد مطلب 1537424

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