حضور با نشاط مردم در انتخابات موجب نا امیدی دشمنان می شود

ایوب نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ایجاد شور و نشاط در جامعه و فراهم کردن زمینه مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق های رای باعث خنثی شدن نقشه های شوم دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت حفظ آرامش فضای انتخابات، مشارکت حداکثری مردم و انتخاب هوشمندانه در انتخابات نهم تاکید کرد و اظهارداشت: به برکت انقلاب اسلامی سالمترین و تاثیرگذار‌ترین انتخابات در ایران برگزار می ‌شود.

رئیس آموزش و پرورش گیلان گفت: ملت بزرگ ایران اسلامی با حضور پرشور و دشمن شکن خود در انتخابات مجلس نهم بار دیگر اقتدار و عظمت جمهوری اسلامی ایران را به جهانیان نشان خواهند داد.

وی در ادامه با تاکید بر انتخاب فرد اصلح از سوی مردم در انتخابات افزود: برای داشتن مجلس قوی و کار آمد باید افرادی به عنوان نماینده راهی مجلس شوند که دیندار، ولایتمدار و خادم مردم بوده و برای کشور مفید باشند.