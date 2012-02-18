مصرف داروهای نیروزای غیرمجاز در برخی تیمهای فوتبال وجود دارد

اسماعیل اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هفته های باقیمانده رقم خوردن هر نتیجه ای می تواند سرنوشت تیم ها را برای صعود و یا سقوط تغییر دهد که لازم است زمینه شکل گیری اتفاقات غیرقانونی با نظارت بیشتر گرفته شود.

سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران افزود: باشگاه نساجی از ابتدای فصل و با هدف برگزاری مسابقاتی پاک و سالم، همواره نکات مربوط به تخلفات حوزه مواد نیروزا را به بازیکنان ارائه می کرد و با اطمینان می توان گفت بازیکنان نساجی از هیچ یک از مواد ممنوعه و نیروزا استفاده نکردند.

اسماعیلی، به پیروزی این تیم مقابل شهرداری یاسوج اشاره کرد و گفت: به رغم مشکلات فراوان مالی موفق به پیروزی در خانه حریف شدیم و نشان دادیم می توانیم برای بازگشت به رده های بالای جدول رده بندی امیدوار باشیم.

وی ادامه داد: تیم نساجی از ابتدای فصل با مشکلات فراوانی روبرو بود که اگر برای حل آن تدابیر لازم اندیشیده می شد، توانمندی حضور در لیگ برتر فوتبال کشور به صورت مستقیم را داشتیم.

وی با اشاره به حساسیت زیاد هفته های پایانی لیگ دسته اول فوتبال کشور،خواستار نظارت بیشتر کمیته ضددوپینگ بر هفته های پایانی این رقابتها شد.



سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران، این تیم را امیدوار به کسب مقام دوم در لیگ امسال و صعود به مرحله پلی آف دانست و گفت: با توجه به وعده های مسئولان باشگاه برای حل مشکلات مالی ، بازی های آینده را با امیدواری بیشتر برگزار خواهیم کرد.

تیم فوتبال نساجی مازندران، در پایان هفته نوزدهم دسته اول فوتبال کشور، با 25 امتیاز در رده نهم جدول رده بندی گروه دوم این رقابت ها قرار دارد.