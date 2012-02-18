650 تن گوشت مرغ در اردبیل ذخیره سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عظمائی عصر شنبه در جلسه کمیسیون تنظیم بازار استان اضافه کرد: این اقلام در ایام پایانی سال به صورت فراگیر در جهت تأمین نیازهای مردم و کنترل و تنظم بازار در سطح تمامی شهرستانهای استان توزیع خواهد شد.

وی اضافه کرد: علاوه بر این به منظور تأمین کالاهای اساسی و توزیع میوه شب عید هزار و 500 تن سیب قرمز و دو هزار تن پرتقال تامسون‌ و... ذخیره سازی شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز 91 خبر داد و یادآور شد: طرح فروش فوق العاده کالا در دو حوزه خرده فروشی (اصناف) و فروشگاههای زنجیره ای، برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با 15 درصد زیر قیمت بازار و... از مهمترین طرحهای این سازمان در روزهای پایانی سال است.

وی ضمن تشریح طرح نظارتی ویژه ایام پایانی سال تصریح کرد: برای اجرای این طرحها از توان تشکلهای صنفی و صنعتی، ناظران افتخاری، تشکل انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، بازرسین مجامع امور صنفی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استفاده خواهد شد.

عظمائی با اشاره به تشکیل اکیپهای مشترک بازرسی با دستگاههای مرتبط متذکر شد: این اکیپها با حضور بازرسان نهادهای دانشگاه علوم پزشکی، تعزیرات حکومتی، اماکن نیروی انتظامی و میراث فرهنگی در راستای نظارت و کنترل بازار تشکیل خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت کنترل و نظارت مستمر بر بازار به منظور جلوگیری از افزایش غیر منطقی قیمتها عنوان کرد: در روزهای اخیر نوسانات سکه و ارز باعث افزایش قیمت یک سری کالا در سطح بازار شده بود که با تدابیر و اقدامات به موقع وضعیت به حالت اولیه برگشته و موجب ثبات قیمت در بازار شد.

این مسئول از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی مراتب را از طریق شماره تلفن 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت در اردبیل و شهرستانهای تابعه گزارش کنند تا سریعا مورد رسیدگی قرار گیرد.

