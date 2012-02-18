پیروزی قاطع استقلال برابر نماینده عربستان/ سهمیه ایران سه تیم شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار از مرحله دوم پلی‌آف مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا عصر امروز شنبه بین تیم‌های استقلال ایران و الاتفاق عربستان برگزار شد که آبی پوشان تهرانی با برتری 3 بر یک مقابل حریف عربستانی خود جواز حضور در مرحله گروهی این رقابت‌ها را کسب کردند.

در این مسابقه که با قضاوت "والنتین کوالنکو" از ازبکستان در ورزشگاه آزادی و در حضور بیش از 60 هزار تماشاگر انجام شد، بوران یرکوویچ(37)، خسرو حیدری(62) و آرش برهانی (67) برای استقلال و یوسف سالم(59) برای الاتفاق گل زدند.

یرکوویچ زننده اولین گل استقلال در دیدار برابر الاتفاق عربستان

در این دیدار استقلال با ترکیب سیدمهدی رحمتی، حنیف عمران‌زاده، پژمان منتظری، علی حمودی، خسرو حیدری، مجتبی جباری، کیانوش رحمتی، جی‌لوید ساموئل، مهدی امیر آبادی، آرش برهانی(85 محسن یوسفی) و بوران یرکوویچ(66 اسماعیل شریفات) برابر حریف عربستانی به میدان رفت.

با این پیروزی شاگردان پرویز مظلومی به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا صعود کردند تا ضمن رساندن تعداد سهمیه ایران در این مسابقات به عدد 3، با تیم‌های الجزیره امارات، الریان قطر و نسف کراچی ازبکستان همگروه شوند.

مرحله دوم پلی‌آف مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا امشب با برگزاری دیدار الشباب امارات - نفتچی ازبکستان به پایان می‌رسد. سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران دیگر نمایندگان ایران در دوره پیش روی لیگ قهرمانان آسیا هستند.