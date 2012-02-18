34 شبه نظامی در درگیری با ارتش پاکستان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در رویارویی نظامیان ارتش پاکستان با شبه نظامیان در مناطق قبیله ای این کشور در شب گذشته دهها نفر کشته و زخمی شدند.

به گزارش شبکه تلویزیونی اردو زبان دنیا در نخستین درگیری در شمال غرب پاکستان 17 شبه نظامی و یک نظامی دولتی کشته شدند.

در همین حال انفجار بمبی در مسیر خودروی نیروهای دولتی در همین منطقه به کشته شدن سه نفر از آنان و زخمی شدن دو نفر دیگر انجامید.

ساعاتی پیش از این انفجار نیز طی حمله ارتش پاکستان به مواضع طالبان در منطقه خیبر پنج شبه نظامی کشته و هشت نفر از آنان زخمی شدند. همچنین در حمله مشابه دیگری در منطقه اوراکزای در نزدیکی مرز جنوبی پاکستان و افغانستان، چهار شبه نظامی کشته شدند.