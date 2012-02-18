به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال و الاتفاق عصر امروز شنبه با پیروزی 3 بر یک نماینده ایران در ورزشگاه آزادی به پایان رسید. در اواسط نیمه دوم دیدار استقلال - الاتفاق عربستان در چارچوب مرحله دوم پلی آف لیگ قهرمانان آسیا از سوی بلندگوهای ورزشگاه آزادی اعلام شد 60 هزار و 920 تماشاگر در ورزشگاه حضور دارند. دیگر حواشی دیدار استقلال- الاتفاق در ذیل می‌آید:

* گوران یرکوویچ که گل اول استقلال را به ثمر رساند با حرکت غیرحرفه‌ای پیراهن خود را بر سرش کشید تا خیلی راحت از داور کارت زرد بگیرد.

* تماشاگران استقلال پس از آنکه بازیکن شماره 16 تیم الاتفاق یوسف السالم گل نخست این تیم را به ثمر رساند نسبت به نوع شادی این بازیکن و دیگر نفرات تیم الاتفاق اعتراض کردند. او روی پیراهن زیرش F16 را حک کرده بود که البته با دو گل بعدی استقلال خیلی زود سقوط کرد.

* بازیکن شماره 16 تیم الاتفاق یوسف السالم که گل نخست این تیم را به ثمر رساند پیراهن خود را بالا زد که زیر آن نوشته شده بود F16. شادی این بازیکن و دیگر عربستانی‌ها تنها سه دقیقه دوام داشت و ‌آنها با گل خسرو حیدری آرام شدند.

* تماشاگران تیم استقلال در جریان مسابقه ضمن تشویق تیم خود شعارهایی در حمایت از خلیج فارس سر دادند.

* نیمکنت نشینان تیم الاتفاق عربستان بارها نسبت به قضاوت مسابقه اعتراض کرده و اعتراض خود را به داور چهارم اعلام می‌کردند.

* در جریان مسابقه هر زمان که نیمکت نشینان استقلال از جای خود بلند می‌شدند پورحیدری آنها را دعوت به آرامش می‌کرد تا مظلومی با تمرکز بیشتر تیم خود را هدایت کند.

* تماشاگران استقلال در زمانی که تیمشان از حریف عربستانی پیش افتاده بود در چند مرحله علی پروین مدیر راهبردی تیم پرسپولیس را تشویق کردند.

* برخی مسئولان تیم الاتفاق در پایان این دیدار قصد داشتند از جایگاه ویژه به رختکن بروند که ناظران کنفدراسیون آسیا به دلیل اینکه آنها کارت ویژه نداشتند از حضورشان در کنار زمین جلوگیری کردند.

* عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر که به همراه مهدی تاج این بازی را از نزدیک تماشا کرد، بعد از پایان بازی راهی رختکن استقلالی ها شد و به آنها تبریک گفت.

* امیدوار رضایی، حسین فرزامی، یوسف نژاد و برخی مسئولان باشگاه استقلال نیز در جایگاه ویژه حضور داشتند و این بازی را از نزدیک تماشا کردند.