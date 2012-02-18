پیشتازی نوشهر و بابل در لیگ کشتی نوجوانان مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، درپایان هفته چهارم این مسابقات که عصر شنبه به میزبانی قائم شهر برگزار شد، تیم های هیئت نوشهر و شهید شوبچاری بابل به ترتیب تیم های ساری و آمل را شکست دادند و درصدر باقی ماندند.

در اتفاق جالب هفته چهارم این مسابقات تیم خدمات فنی صادقی قائم شهر که میزبان این هفته بود مقابل شرکت برق پوران نور حاضر نشد تا پیروزی آسانی برای شاگردان میرزاده درتیم بابل با حاضر نشدن حریف به روی تشک رقم بخورد.

در حساس ترین دیدار هفته چهارم، تیم هیئت کشتی آمل که روی کاغذ همیشه مدعی بوده باز نتیجه را واگذار کرد و با شکست سنگین هشت بر دو مقابل شهید شوبچاری بابل از بالای جدول فاصله بگیرد.

تیم شهید شوبچاری بابل، با کسب چهارمین پیروزی متوالی خود درلیگ کشتی فرنگی نوجوانان مازندران تنها تیم بدون شکست این مسابقات است.

تیم هیئت کشتی نوشهر با نتیجه نزدیک شش بر چهار از سد هیئت کشتی ساری گذشت و موقعیت خود را در مکان دوم جدول حفظ کرد.

لیگ کشتی فرنگی نوجوانان مازندران، با شرکت شش هیئت کشتی آمل، هیئت کشتی نوشهر، شهید نورالله شوبچاری و سید بابل ، قائم شهر و هیئت کشتی ساری به صورت متمرکز برگزار می شود.