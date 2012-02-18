سرشماری زمستانه پرندگان آبزی و کنارآبزی قزوین پایان یافت

عبدالحسین مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در این سرشماری که با شرکت کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان انجام شد چهارهزار و 788 قطعه انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی از 31 گونه شناسایی و سرشماری شدند.

وی تصریح کرد: سرشماری پرندگان هر ساله در شش سایت ثبت شده استان که شامل: سد منجیل، دریاچه اوان، رودخانه شاهرود، رودخانه خررود وشور، قارپوزآباد آبیک و تصفیه خانه فاضلاب شهر قزوین است انجام می گیرد.

معاون محیط طبیعی محیط زیست استان قزوین یادآور شد: گونه های باکلان بزرگ، اردک سرسبز، انواع حواصیل، غاز خاکستری، چنگر، خروس کولی، انواع آبچیلک و انواع کاکایی از جمله گونه های شاخصی هستند که مورد سرشماری قرار گرفته اند.