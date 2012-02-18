همایش میر انجم در شازند برگزار شد/ موفقیت هنرمند تئاتر استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی مشایخی با بیان اینکه، مراسم نکوداشت مقام علمی و ادبی نسخه نویس معروف تعزیه کشور به نام میرزامحمد روحانی ملقب به میرانجم دیروز در زادگاهش شازند با حضور هنرمندان نمایش و تعزیه استان و کشور برگزار شد، افزود: تعزیه نمایش آئینی و ملی سرزمین ماست که در جهان اسلام یگانه است.

وی با بیان اینکه اجرای تعزیه تکرار شعار عاشورا و کربلاست، گفت: تعزیه بخشی ازهویت کشور ما محسوب می شود زیرا شکل و قالب آن از فرهنگ اصیل اسلامی و عاشورا نشات گرفته است.

مشایخی استان مرکزی را قطب تعزیه کشور دانست و گفت: این استان دارای استعدادهای خوبی در زمینه تعزیه خوانی و نسخه نویسی است که باید تقویت شود.

تعزیه هنر اصیل ایرانی

یکی از پژوهشگران تئاتر و تعزیه هم در این مراسم گفت: تعزیه امروز به عنوان هنر ملی ایران، ثبت جهانی شده اما اگر در همین نقطه رها شود زمانی نمی‌گذرد که این هنر آئینی در معرض خطر قرار خواهد گرفت و لازمه آن این است که نسبت به ایجاد پژوهشگاه تعزیه، آموزشگاه تعزیه و ایجاد مکانهای ویژه تعزیه همت شود و حتی در رشته های دانشگاهی نیز به اهمیت آن پرداخته شود.

دکتر محمد حسین ناصر بخت افزود: به دلیل کم‌ توجهی به تعزیه، موسیقی این هنر اصالت خود را از دست داده و برخی برای آنکه مخاطب بیشتری در تعزیه‌خوانی‌های خود داشته باشند موسیقی‌های غیر اصیل را در شبیه‌خوانی‌های خود اجرا می کنند.

نسخه های میرانجم چاپ و توزیع شود

وی افزود: تعزیه نمایشی منظوم به اشعار و برگرفته از عزاداری امام حسین (ع)و واقعه عاشوراست.

ناصر بخت در ادمه از ثبت جهانی هنر تعزیه و شبیه خوانی خبر داد و تصریح کرد: تعزیه و هنر های سنتی بخشی از هویت ما را تشکیل می دهند و از فرهنگ ما بر گرفته شده است که باید به آن توجه ویژه ای داشت.

وی گفت: نسخه های تعزیه میرانجم از روح حماسی و سلحشوری بالائی برخوردار است و لازم است نسبت به چاپ، توزیع و ترویج آن ها در سطح کشوراقدام شود.



موفقیت هنرمند استان مرکزی در جشنواره تئاتر فجر



سرپرست معاونت فرهنگی وهنری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مرکزی گفت:میثم سرآبادانی هنرمند جوان تئاتر استان مرکزی در آیین اختتامیه بخش خیابانی سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر مورد تقدیر قرار گرفت.

محمد حسن افشاری با اعلام این خبر گفت: میثم سرآبادانی هنرمند جوان تئاتر استان مرکزی در آیین اختتامیه بخش خیابانی سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به خاطر کارگردانی نمایش تولد در بخش کارگردانی مورد تقدیر قرار گرفت.

وی افزود: هیات داوران بخش خیابانی جشنواره فجر را علی پویان، مریم معترف و شهرام کرمی تشکیل دادند.





