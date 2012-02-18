480 میلیون ریال به تجهیز مدارس سنندج اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزای اصل بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان سنندج اظهار داشت: 480 میلیون ریال اعتبار برای تجهیز مدارس ومراکز فنی حرفه ای سطح شهرستان سنندج به لوازم آزمایشگاهی وکارگاهی اختصاص پیدا کرده است.

وی با اشاره به لزوم حمایت از برنامه های آموزش و پرورش در شهرستان سنندج افزود: سرمایه گذاری در بخش آموزش و پرورش عامل تولید نیروی انسانی توانمند به عنوان شاخص اصلی توسعه کشور است و باید سرمایه گذاری بهتری در این بخش صورت گیرد.

میرزایی اصل با اشاره به نفش فناوری اطلاعات در آموزش بهتر مفاهیم درسی در مدارس گفت: درسال جاری بسترهای لازم برای اتصال به شبکه اینترانت در 108 مدرسه شهر سنندج ایجاد شده است و این طرح نیز همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس در 12 اسفند ماه سال جاری یادآور شد: حضور گسترده در پای صندوق های رای پاسخ قاطع و دندان شکن مردم به تحریم هاست و اگر میزان حضور گسترده باشد تمامی توطئه های دشمن خنثی می شود.

فرماندار شهرستان سنندج همچنین از عملکرد آموزش و پرورش در خصوص در اختیار نهادن فضا، نیرو و امکانات لازم برای امر انتخابات تقدیر کرد و گفت: باید تمامی دستگاه های دولتی در این بخش همکاری و مشارکت داشته باشند.

در این جلسه علی شیرزادی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان ضمن ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه ها در سطح شهرستان سنندج از تدوین شناسنامه فنی فضاهای آموزشی به منظور شناسایی مناطقی که مازاد و یا کمبود فضای آموزشی دارند، خبر داد و افزود: این طرح زمینه برنامه ریزی بهتر در حوزه مدرسه سازی را فراهم می کند.